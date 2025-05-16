+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘गोल्डेन ग्लोब्स अवार्ड’ प्रेजेन्टरमा प्रियंका पनि, नेपालबाट कति बजे शो हेर्न सकिन्छ ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २५ गते १४:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडालाई ८३ औं गोल्डेन ग्लोब अवार्ड २०२६ को प्रस्तुतकर्ताको सूचीमा समावेश गरिएको छ।
  • प्रियंकाले हलिउड अभिनेत्री जुलिया रोबट्र्स, अभिनेता जर्ज क्लुनी र मिला कुनिससँगै अवार्ड प्रस्तुत गर्नेछिन्।
  • गोल्डेन ग्लोब अवार्ड नेपालमा सोमबार बिहान ६ बजेर ४५ मिनेटदेखि सुरु हुनेछ।

काठमाडौं । विश्वब्यापी मनोरञ्जन उद्योगमा आफ्नो स्थान बनाइसकेकी बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा अब हलिउडका कार्यक्रममा पनि देखिने भएकी छिन् ।

यसपटक प्रियंकाको नाम ८३ औं ‘गोल्डेन ग्लोब अवार्ड २०२६’ को प्रस्तुतकर्ताको सूचीमा घोषणा गरिएको छ । उनले सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट गर्दै यसबारे जानकारी पनि दिएकी छन् ।

उनले हलिउड अभिनेत्री जुलिया रोबट्र्स, अभिनेता जर्ज क्लुनी र मिला कुनिससँगै स्टेजमा अवार्ड प्रस्तुत गर्नेछिन् । लामो समयपछि यो प्रतिष्ठित मञ्चमा उनको यो पहिलो उपस्थिति हुनेछ ।

गोल्डेन ग्लोब्सले सार्वजनिक गरेको प्रस्तुतकर्ताको सूचीमा ठूला नामहरू पनि समावेश छन् । जसमा एडेबिरी, चार्ली शीन, क्रिस पाइन, कोलम्यान डोमिंगो, डकोटा फ्यानिङ, हेली स्टेनफेल्ड, अमान्डा सेफ्राइड, मेलिसा म्याकार्थी, माइली साइरस, ओर्लान्डो ब्लूम, स्नूप डग, वान्डा साइक्स, जो किरी छन् ।

साथै, किगन-माइकल की, क्वीन लतिफाह, जोन बेटम्यान, म्याकाले कल्किन, पामेला एन्डरसन, ललिसा, लुक ग्रिम्स, मार्लोन वेयन्स अभिनीत, मिन्नी ड्राइभर, रेजिना हल, शन हेस, विल अर्नेट र जोई क्राभिट्जले पनि पुरस्कार प्रदान गर्नेछन् ।

हास्य कलाकार निक्की ग्लेजरले फेरि एक पटक समारोह होस्ट गर्नेछिन् । गत वर्ष दर्शकबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएको यो कार्यक्रम डिक क्लार्क प्रोडक्सनद्वारा निर्माण गरिनेछ ।

यो अवार्ड शो नेपालमा सोमबार बिहान ६ बजेर ४५ मिनेटदेखि सुरु हुनेछ । गोल्डेन ग्लोब्स फिल्म र टेलिभिजनको संसारमा सबैभन्दा ठूला अवार्ड कार्यक्रममध्ये एक हो ।

यद्यपि, प्रियंकाले अवार्ड कार्यक्रम आयोजना गर्ने वा प्रस्तुत गर्न लागेको यो पहिलो पटक होइन । सन् २०१३ मा, उनले फिल्मफेयर अवाड्र्सको आयोजना गरिन्, जहाँ उनले शाहरुख खानसँग स्टेज साझा गरिन् । यसका साथै, उनले अस्कर अवार्डको प्रेजेन्टर बनिसकेकी छन् ।

उनी चाँडै नै ‘द ब्लफ’ र ’वाराणसी’ जस्ता फिल्ममा देखिनेछिन् र ‘सिटाडेल’ सिजन २ को तयारी पनि गरिरहेकी छिन् ।

गोल्डेन ग्लोब्स अवार्ड प्रियंका चोपडा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

राजनीतिमा परिणाम स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन : सिटौला

राजनीतिमा परिणाम स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन : सिटौला
क्लबलाई ‘सर्कस’ बनाइएको भन्दै म्यान्चेस्टर युनाइटेडका समर्थकले प्रदर्शन गर्ने

क्लबलाई ‘सर्कस’ बनाइएको भन्दै म्यान्चेस्टर युनाइटेडका समर्थकले प्रदर्शन गर्ने
इलाम–१ मा प्रत्यक्षतर्फ राप्रपाले बनायो ज्वालालाई उम्मेदवार

इलाम–१ मा प्रत्यक्षतर्फ राप्रपाले बनायो ज्वालालाई उम्मेदवार
स्वास्थ्य करसम्बन्धी सबै बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाउनुपर्छ : स्वास्थ्यमन्त्री

स्वास्थ्य करसम्बन्धी सबै बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाउनुपर्छ : स्वास्थ्यमन्त्री
पहिले हस्ताक्षर गर्नेमा ५०० जना साथीहरू थपिनुहुन्छ: विश्वप्रकाश शर्मा

पहिले हस्ताक्षर गर्नेमा ५०० जना साथीहरू थपिनुहुन्छ: विश्वप्रकाश शर्मा
निर्वाचन प्रहरी भर्नाका लागि दरखास्त दिनेको लाइन (तस्वीरहरू)

निर्वाचन प्रहरी भर्नाका लागि दरखास्त दिनेको लाइन (तस्वीरहरू)

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित