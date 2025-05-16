+
अस्करको दौडमा दुई भारतीय फिल्म ‘कान्तारा २’ र ‘तन्वी द ग्रेट’ पनि

२०८२ पुष २५ गते १३:४४

  • ९८ औं एकेडेमी अवार्डमा दुई भारतीय फिल्म, 'कान्तारा : अ लेजेन्ड- च्याप्टर १' र 'तन्वी द ग्रेट', उत्कृष्ट चलचित्रको सूचीमा परेका छन्।
  • एकेडेमी अफ मोसन पिक्चर आर्ट्स एण्ड साइन्सेसले यी दुई फिल्मलाई उत्कृष्ट चलचित्रको मनोनयनका लागि सबै योग्यता पूरा भएको जनाएको छ।
  • अस्करको मनोनयन जनवरी २२ मा घोषणा गरिनेछ र नोभेम्बर २०२५ मा कुल ३१७ विधामा योग्य फिल्महरूको संख्या पुगेको छ।

लस एन्जलस । ९८ औं एकेडेमी अवार्ड अस्करको उल्टो गणना चलिरहेको छ । यसबीच भारतीय फिल्मले अर्को उपलब्धि हासिल गरेको छ । यसपटक, दुई भारतीय फिल्म अस्करको दौडमा सामेल भएका छन् ।

ऋषभ शेट्टीको ‘कान्तारा : अ लेजेन्ड- च्याप्टर १’ र अनुपम खेरको ‘तन्वी द ग्रेट’, ९८ औं एकेडेमी अवार्डमा २०१ वटा फिल्मले कथानक फिल्मको सूचीमा स्थान बनाएका छन् ।

एकेडेमी अफ मोसन पिक्चर आर्ट्स एण्ड साइन्सेसले उत्कृष्ट फिल्मको पुरस्कारको लागि प्रत्यक्ष रूपमा दौडमा रहेका २०१ योग्य चलचित्रको घोषणा गरेको छ ।

एकेडेमीका अनुसार यी दुई भारतीय फिल्ममा उत्कृष्ट चलचित्रको मनोनयनका लागि सबै योग्यता छन् । यद्यपि, मनोनयन सूची जारी भएपछि मात्र तिनीहरू सर्ट लिस्टमा पर्नेछन् कि छैनन् भन्ने निर्णय गरिनेछ ।

जसका लागि एकेडेमीको चार मापदण्डमध्ये कम्तिमा दुई पूरा गर्नुपर्ने र सन् २०२५ मा पहिलो पटक रिलिज भएको ४५ दिन भित्र शीर्ष ५० अमेरिकी बजारमध्ये १० मा थिएटर दौड पूरा गर्नुपर्ने थियो ।

सबै मापदण्ड पूरा गरेपछि, ‘कान्तारा’ को प्रिक्वेल र ‘तन्वी द ग्रेट’ दुवैले दावेदारको रूपमा आफ्नो स्थान बनाएका छन् ।

नोभेम्बर २०२५ मा, एकेडेमीले उत्कृष्ट वृत्तचित्र, एनिमेटेड फिचर र अन्तर्राष्ट्रिय फिचर फिल्म विधाका लागि योग्य फिल्मको घोषणा गर्‍यो, जसले गर्दा सबै विधामा कुल मनोनयन संख्या ३१७ पुगेको छ ।

अस्करको मनोनयन जनवरी २२ मा घोषणा गरिनेछ ।

