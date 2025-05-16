+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पहिले हस्ताक्षर गर्नेमा ५०० जना साथीहरू थपिनुहुन्छ: विश्वप्रकाश शर्मा

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य भएको बताउँदै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू थपिनेक्रम जारी रहेको जानकारी दिएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २५ गते १४:२१

२५ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य भएको बताउँदै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू थपिनेक्रम जारी रहेको जानकारी दिएका छन् ।

विशेष महाधिवेशन स्थल भृकुटीमण्डपमा पुगेका शर्माले यसअघि विशेष महाधिवेशन माग गर्दा ५४ प्रतिशत रहेको र त्यसमध्ये २५ जना जतिले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको जानकारी आएको बताए ।

त्यस्तै उनले करिब ५ सय जना महाधिवेशन प्रतिनिधि अहिले जोडिन आउँदै गरेको पनि बताए ।

‍उनले पार्टी विधानमा पनि विशेष महाधिवेशन हुँदा पार्टी विभाजन हुन्छ भन्ने उल्लेख नभएको जवाफ संस्थापनपक्षलाई दिएका छन् ।

‘विशेष महाधिवेशनले पार्टी विभाजन हुन्छ भने त्यो व्यवस्था पार्टी विधानमा लेखिने थिएन । पार्टी विभाजन हुँदैन,’ उनले भने, ‘२१ फागुनको चुनावमा कांग्रेस एक भएर चुनावमा जान्छ । १६५ क्षेत्रमा कांग्रेसको एकल उम्मेदवार हुन्छ ।’

उनले विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व चयनको कार्यविधि तय गर्ने पनि बताए ।

विशेष महाधिवेशन स्थलको तयारी बुझ्न नेता चन्द्र भण्डारी र सुनिल शर्मा समेत भृकुटीमण्ड पुगेका छन् ।

नेता भण्डारी र शर्मा भृकुटीमण्डप पुग्दा विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता कार्यकर्ताहरूले स्वागत गरेका थिए।

नेता भण्डारी र शर्माले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासँग छलफलसमेत गरेका थिए । सो क्रममा महामन्त्री शर्माले महाधिवेशन स्थलको डिजाइनबारे नेताद्वयलाई जानकारी गराएका थिए ।

महाधिवेशन स्थलको निरीक्षणपछि फर्कँदै गर्दा नेता कार्यकर्ताहरूले नेता भण्डारी र शर्मालाई खुलेरै विशेष महाधिवेशनका पक्षमा आउन आग्रह गरेका थिए ।

विश्वप्रकाश शर्मा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पार्टी विभाजन हुने भय र भ्रम नराख्न विश्वप्रकाशको आग्रह

पार्टी विभाजन हुने भय र भ्रम नराख्न विश्वप्रकाशको आग्रह
ती सुवर्णशमशेर, यी शेरबहादुर

ती सुवर्णशमशेर, यी शेरबहादुर
कांग्रेस फुट्ने स्थिति आए विशेष महाधिवेशन हलबाट पहिले म बाहिरिन्छु : महामन्त्री शर्मा

कांग्रेस फुट्ने स्थिति आए विशेष महाधिवेशन हलबाट पहिले म बाहिरिन्छु : महामन्त्री शर्मा
कांग्रेस टकराव : विधि र विधानको आ-आफ्नै व्याख्या

कांग्रेस टकराव : विधि र विधानको आ-आफ्नै व्याख्या
गगन-विश्वले गरे कांग्रेस विशेष महाधिवेशन आह्वान

गगन-विश्वले गरे कांग्रेस विशेष महाधिवेशन आह्वान
गगन थापाको गुनासो : विश्वप्रकाश र मविरुद्ध पार्टीभित्रै घेराबन्दी भयो

गगन थापाको गुनासो : विश्वप्रकाश र मविरुद्ध पार्टीभित्रै घेराबन्दी भयो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित