म्यान्चेस्टर सिटीमा अनुबन्ध भए एन्टोइन सेमेन्यो

२५ पुस, काठमाडौं । म्यानचेस्टर सिटीले बर्नमाउथका विङ्गर एन्टोइन सेमेन्योलाई अनुबन्ध गरेको छ।
घानाका २६ वर्षीय विङ्गर सेमेन्यो सिटीमा ६२.५ मिलियन पाउन्डको प्रारम्भिक रकममा अनुबन्धित भएका हुन्, जसमा थप १.५ मिलियन पाउन्ड बोनसका रूपमा जोडिन सक्छ।
सेमेन्योले मेडिकल पूरा गरेपछि २०३१ सम्मको साढे पाँच वर्षे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
उनी यसै साताको खेलका लागि दर्ता भइसकेका छन् र शनिबार एफए कपमा एक्सेटर सिटीविरुद्ध सिटीका लागि डेब्यू गर्न सक्नेछन्।
यस सिजन प्रिमियर लिगमा २० खेलमा १० गोल गरेका सेमेन्योले सिटीसँग ट्रफी जित्ने लक्ष्य लिएका छन्।
क्लबका फुटबल निर्देशक हुगो भियानाले सेमेन्योलाई टोलीको शीर्ष प्राथमिकता रहेको बताएका छन्।
