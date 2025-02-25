साफ फुटसल च्याम्पियनसिप खेल्न जाने नेपाली टोलीको बिदाइ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपालको पुरुष र महिला फुटसल टोलीलाई साफ फुटसल च्याम्पियनसिप खेल्न थाइल्याण्ड पठाउने कार्यक्रम एन्फाले आयोजना गरेको छ।
- एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्वाङले नेपालले तयारी राम्रो भएको र उपाधि जित्ने बलियो सम्भावना रहेको बताए।
- महिला टोलीले पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय फुटसल च्याम्पियनसिप खेल्न लागेको र पुरुष र महिला दुवै टोलीको बिदाइ ऐतिहासिक भएको नेम्वाङले बताए।
२५ पुस, काठमाडौं । यही जनवरी १३ देखि २६ सम्म थाइल्याण्डमा हुने साफ फुटसल च्याम्पियनसिप खेल्ने जाने नेपालको पुरुष र महिला फुटसल टोलीलाई बिदाइ गरिएको छ ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले शुक्रबार एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै टिमलाई बिदाइ गरेको हो । एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्वाङ लगायतले दुवै टोलीलाई बिदाइ गरे ।
पहिलो पटक साफ फुटसल च्याम्पियनसिप आयोजना हुन लागेको हो । महिला र पुरुष दुवैको साफ फुटसल च्याम्पियनसिप आयोजना हुन लागेको हो ।
पुरुष फुटसल टिमले यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरु खेलेपनि महिला टिमले पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय फुटसल च्याम्पियनसिप खेल्न लागेको हो ।
एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्वाङले बिदाइ कार्यक्रममा टिमलाई शुभकामना दिँदै नेपालले तयारी राम्रो भएको र उपाधि जित्ने बलियो सम्भावना भएको बताए ।
पहिलो पटक महिला र पुरुष दुवैको साफ च्याम्पियनसिप एकै पटक हुन लागेको र एकै पटक बिदाइ गर्नु ऐतिहासिक भएको नेम्वाङले बताए ।
एन्फा महासचिव किरण राईले साफ फुटसल च्याम्पियनसिपमा नेपालले स्वरण पदक जित्ने सम्भावना रहेको बताए । यो टुर्नामेन्टले गर्दा अन्य घरेलु महिला प्रतियोगिता समेत अलि पछि सरेकोले राम्रो प्रदर्शन गर्न शुभकामना दिए ।
यो टिममा राम्रो सम्भावना भएको र उपाधि जितेमा नेपाली फुसटलमा नयाँ अध्याय सुरु हुने राईले बताए ।
फुटसल कमिटी संयोजक टीका लामाले पहिलो पटक साफ फुटसल हुन लागेको र त्यसमा नेपालले राम्रो गर्ने र उपाधि जित्ने सम्भावना रहेको बताए ।
