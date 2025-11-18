+
मिथ्या सूचना रोक्न फेसबुक र टिकटकलाई पत्राचार

निर्वाचन आयोगले मिथ्या सूचना रोक्न सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २५ गते १७:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • निर्वाचन आयोगले मिथ्या सूचना रोक्न मेटा, टिकटक र एक्सलाई पत्राचार गरी सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग संवाद गरेको छ।
  • आयोगले सामाजिक सञ्जालमा सकारात्मक प्रयोग प्रोत्साहन र नकारात्मक कार्यमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ।
  • सूचना सदाचार प्रवर्धन एकाई स्थापना गरी अनुमगन सफ्टवेयर प्रयोग गरी मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारको अनुगमन गर्ने तयारी गरिएको छ।

२५ पुस, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मिथ्या सूचना रोक्न सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार मेटा (फेसबुक) र टिकटक कम्पनी एकचरण कुराकानी समेत भइसकेको छ ।

‘मेटा र टिकटकका प्रतिनिधिसंग सम्पर्क गरेका छौँ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक मेटा तथा टिकटकका प्रतिनिधिसँग संवाद भएको छ । मेटा, टिकटक, एक्स (ट्वीटर) लाई पत्राचार गरिएको छ’ भट्टराईले भने, ‘उहाँहरुबाट बिगतमा झैँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ ।’

उनका अनुसार आयोगले सामाजिक संजालको प्रयोगलाई सकारात्मक कुराका सन्दर्भमा प्रोत्साहन गर्ने र नकारात्मक कुराका लागि कडाइ गर्ने निति लिएको छ ।

यसका अतिरिक्त आयोगमा सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्र अन्तरगत रहेर कार्य गर्नेगरी सूचना सदाचार प्रवर्धन एकाईले कार्य प्रारम्भ गरेको पनि उनलेल जानकारी दिए । उनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल अनुमगन सफ्टवेयरलाई प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

आसन्न आम निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट मतदाता शिक्षा प्रदान गर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी जानकारी, सूचना एवम् गतिविधि सम्प्रेषण गर्ने नीति छ ।

तर, सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुनसक्ने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, घृणास्पद अभिव्यक्ति, अपव्याख्या, डिप फेक (सत्य जस्तै लाग्ने गरी बनाइएको झुटो सामग्री), झुटो साइट वा एकाउन्ट, निन्दा वा मानहानी लगायतका कार्य भए त्यसको अनुगमन हुनेछ । अनुगमन गरी गैरकानुनी कार्यलाई कानुन बमोजिम दण्डित गर्न नियामक निकायहरूसँग सहकार्य गर्ने नीति आयोगले लिएको छ ।

टिकटक फेसबुक
