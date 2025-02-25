यसकारण म्यान्चेस्टर सिटीको रोजाइमा परे सेमेन्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- म्यानचेस्टर सिटीले ६ करोड ५० लाख पाउन्डमा एएफसी बर्नमाउथका फरवार्ड एन्टोइन सेमेन्योलाई अनुबन्ध गरेको छ।
- सेमेन्योले प्रिमियर लिगमा १० गोल गरिसकेका छन् र उनी लिगमा तेस्रो स्थानमा छन्।
- प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओलाले सेमेन्योलाई 'असाधारण' खेलाडी भनेका छन् र उनको आगमनले टोलीको आक्रमण बलियो हुने विश्वास गरिएको छ।
२६ पुस, काठमाडौं । एएफसी बर्नमाउथका २६ वर्षीय फरवार्ड एन्टोइन सेमेन्यो अहिले चर्चामा छन्। म्यानचेस्टर सिटीले ६ करोड ५० लाख पाउन्ड खर्च गरेर उनलाई टोलीमा भित्र्याएको छ।
म्यान्चेस्टर युनाइटेड, लिभरपुल र चेल्सी जस्ता ठूला क्लबहरूलाई पछि पार्दै पेप ग्वार्डिओलाको टोलीले उनलाई अनुबन्ध गर्न सफल भएको हो।
सेमेन्योले यस सिजनमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनले प्रिमियर लिगमा १० गोल गरिसकेका छन् र उनी लिगमा धेरै गोल गर्ने खेलाडीको सूचीमा तेस्रो स्थानमा छन्।
उनको ‘शट एक्युरेसी’ (निशाना) पनि ५५% छ, जुन धेरै प्रभावशाली मानिन्छ।
सिटीका प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओलाले त सेमेन्योलाई ‘असाधारण’ खेलाडी नै भनेका छन्। उनले सेमेन्योको ऊर्जा, आत्मविश्वास र मैदानमा दौडिरहने क्षमताको प्रशंसा गरेका छन्।
सेमेन्यो दुवै खुट्टाले उत्तिकै राम्रो खेल्न सक्छन्। उनी सिधै विपक्षीको डिफेन्समा आक्रमण गर्न माहिर छन्। सिटीका अन्य विङ्गरहरू जस्तै जेरेमी डोकु भन्दा उनी अलि फरक शैलीका छन्।
उनले गोल गर्ने मात्र नभई टोलीका लागि अन्य अवसरहरू पनि सिर्जना गर्छन्। सिटी अहिले लिगको शीर्ष स्थानमा रहेको आर्सनललाई पछ्याइरहेको छ र सेमेन्योको आगमनले टोलीको आक्रमण अझ बलियो हुने विश्वास गरिएको छ।
नयाँ खेलाडी आएपछि टोलीमा ठाउँ बनाउन केही पुराना खेलाडीले क्लब छाड्नुपर्ने हुन सक्छ। सेमेन्योको आगमनले ब्राजिलियन विङ्गर साभन्हो वा युवा खेलाडी ओस्कर बबको भविष्यमाथि प्रश्न उठेको छ। विशेषगरी टोटनहमले साविन्होलाई अनुबन्ध गर्न चासो देखाइरहेको छ।
पछिल्लो समय म्यानचेस्टर सिटीले छिटो काउन्टर अट्याक गर्ने (फास्ट ब्रेक) रणनीति अपनाइरहेको छ। सेमेन्योको गति र शारीरिक शक्ति यो शैलीका लागि उपयुक्त छ।
अहिले सिटी धेरै हदसम्म एर्लिङ हालान्डको गोलमा निर्भर छ । हालान्डले २० गोल गरिसकेका छन्। ग्वार्डिओला चाहन्छन् कि विङ्गर र मिडफिल्डरहरूले पनि धेरै गोल गरुन्।
सेमेन्योले आफैं गोल गर्न सक्ने भएकाले हालान्डमाथिको दबाब कम हुनेछ र फिल फोडेन जस्ता खेलाडीले आफ्नो स्वभाविक स्थानमा खुलेर खेल्न पाउनेछन्।
-बीबीसीबाट
