स्याउको मूल्य बढ्यो, केरा र अनार घट्यो

- स्याउको मूल्य तीन साता अवधिमा प्रतिकिलो २५ देखि ३० रुपैयाँसम्म बढेको छ।
- अनारको मूल्य १३ प्रतिशतले घटेर प्रतिकिलो ३ सय २५ रुपैयाँ कायम भएको छ।
- केराको मूल्य प्रतिदर्जन १५ रुपैयाँले घटेर १ सय ७५ रुपैयाँमा किनबेच भएको छ।
२७ पुस, काठमाडौं । बजारमा स्याउको मूल्य बढ्दा केरा र अनारको घटेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकले यी फलफूलको मूल्यमा घटबट देखाएको हो ।
तीन साता अवधिमा स्याउको मूल्य प्रतिकिलो थोकमा २५ देखि ३० रुपैयाँसम्म बढेको छ । १ पुसमा प्रतिकिलो औसत २ सय २५ रुपैयाँमा किनबेच भएको झोले स्याउ २७ पुसमा २ सय ५० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
यस्तै फुजी स्याउको मूल्य यस अवधिमा प्रतिकिलो ३० रुपैयाँले बढेको छ । १ पुसमा प्रतिकिलो २ सय ८५ रुपैयाँमा किनबेच भएको फुजी स्याउ आज ३ सय १५ रुपैयाँ कायम छ ।
यसैगरी यस अवधिमा अनारको मूल्य १३ प्रतिशतले घटेको छ । १ पुसमा प्रतिकिलो थोकमा औसत ३ सय ७५ रुपैयाँमा किनबेच भएको अनार ५० रुपैयाँले घटेर अहिले ३ सय २५ रुपैयाँ कायम छ ।
यसैगरी केराको मूल्य प्रतिदर्जन १५ रुपैयाँले घटेको तथ्यांकले देखाउँछ । १ पुसमा प्रतिदर्जन १ सय ९० रुपैयाँमा किनबेच भएको केराको मूल्य आज १ सय ७५ रुपैयाँ कायम छ ।
