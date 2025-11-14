+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सुशील श्रेष्ठ स्टारर ‘परिवर्तन’ को एक्सनप्रधान ट्रेलर सार्वजनिक

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २८ गते १४:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म 'परिवर्तन' को ट्रेलर युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ र यसमा एक्सन र रहस्यपूर्ण कथावस्तु समेटिएको छ।
  • अभिनेता सुशील श्रेष्ठ एक्सन अवतारमा छन् भने अञ्जना बराइली प्रहरी इन्सपेक्टरको भूमिकामा प्रस्तुत भएकी छिन्।
  • निर्देशक विजय केरुङले फिल्मले सामाजिक सन्देश बोकेको र दर्शकको अपेक्षा पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।

काठमाडौं । ९ माघदेखि प्रदर्शन तयारीमा रहेको फिल्म ‘परिवर्तन’ को ट्रेलर युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ । ट्रेलरले फिल्मको कथावस्तुबारे संक्षिप्त प्रकाश पार्छ ।

प्रशस्त एक्सन दृश्य र रहस्यपूर्ण कथावस्तुलाई ट्रेलरमा समेटिएको छ । अभिनेता सुशील श्रेष्ठ यसपटक पनि एक्सन अवतारमा प्रस्तुत छन् । अञ्जना बराइलीसँग उनको रोमान्टिक रसायन आकर्षक देखिन्छ ।

बराइली प्रहरी इन्सपेक्टरको भूमिकामा प्रस्तुत छिन् । ट्रेलरमा सरोज खनाल, करिश्मा मानन्धर, बुद्धि तामाङ, हेमन्त बुढाथोकी, सुवास मेचे लगायतलाई पनि देख्न सकिन्छ ।

निर्देशक विजय केरुङले फिल्मले दर्शकको अपेक्षा पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘कथाअनुसार नै ट्रेलर तयार गरिएको हो । एक्सनसँगै सामाजिक सन्देश पनि बोकेको यो फिल्मले दर्शकलाई बाँध्ने विश्वास छ ।’

सत्ताका लागि नेताले जे सुकै पनि गर्न सक्छन् भने कुरालाई कथामा समेटिएको उनले जनाए । दिव्यासी फिल्म्सको ब्यानरमा फिल्म निर्माण भएको हो । पटकथा तथा संवाद शिवम् अधिकारी ले लेखेका छन् ।

परिवर्तन सुशील श्रेष्ठ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित