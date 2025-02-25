पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड वैशाख १८ मा हुने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीले १०औँ पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड २०८२ वैशाख १८ गते गर्ने निर्णय गरेको छ।
- अवार्डले गण्डकी प्रदेशका खेलाडी, प्रशिक्षक, खेलकुद संस्था र पत्रकारलाई सम्मान गर्नेछ।
- अवार्डका विधाहरूमा लाइफटाइम एचिभमेण्ट, वर्ष उत्कृष्ट पुरुष, महिला, उदयमान, प्रशिक्षक, क्लब/संस्था र खेल पत्रकार रहेका छन्।
२८ पुस, पोखरा । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीको आयोजनामा हुने १०औँ पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड २०८२ को मिति घोषणा गरिएको छ ।
नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष एमबी आस्था मगरको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको कार्यसमिति बैठकले वैशाख १८ गते अवार्ड गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अवार्ड मार्फत गण्डकी प्रदेशको खेलकुद विकासमा योगदान पुर्याएका खेलाडी, प्रशिक्षक, खेलकुद संस्था तथा पत्रकारलाई सम्मान गरिनेछ । समारोहमा विभिन्न विधा अन्तर्गत अवार्ड प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
अवार्डका विधाहरूमा लाइफटाइम एचिभमेण्ट अवार्ड, वर्ष उत्कृष्ट पुरुष, वर्ष उत्कृष्ट महिला, वर्ष उत्कृष्ट उदयमान, वर्ष उत्कृष्ट प्रशिक्षक, वर्ष उत्कृष्ट खेलकुद क्लब/संस्था तथा वर्ष उत्कृष्ट खेल पत्रकार रहेका छन् ।
अवार्डको नवौं संस्करण सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा १० औं संस्करणको स्पोर्ट्स अवार्ड सरोकारवाला सबैको साथ, सहयोग र सल्ल्लाहमा भब्य बनाउने गरी लागिपर्ने अध्यक्ष आस्थामगरले बताए । अवार्डका लागि प्रदेश खेलकुद गण्डकी प्रदेश र पोखरा महानगरपालिकाको विशेष सहयोग रहेको छ ।
अवार्डले गण्डकी प्रदेशको खेलकुद प्रवद्र्धन तथा खेल पत्रकारिताको सम्मानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास आयोजकको रहेको छ ।
