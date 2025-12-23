राजधानीमा थकाली समुदायको सांस्कृतिक विमर्श

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- थकाली समुदायले काठमाडौँमा पहिलोपल्ट आफ्नो सांस्कृतिक पक्ष र विशिष्ट अधिकार विषयक जागरण सभा आयोजना गरेको छ।
- थासाङ जागरण मञ्चका अध्यक्ष वसन्त शेरचनको अध्यक्षतामा आयोजित समारोहमा थकाली समुदायका विविध सांस्कृतिक प्रस्तुति देखाइएको थियो।
- साहित्यकार दामोदर पुडासैनी र अधिवक्ता दिनेश कुमार घलेले आदिवासी मानवअधिकारसम्बन्धी विचार व्यक्त गरेका थिए।
२९ पुस, काठमाडौं । थकाली समुदायले आफ्नो संस्कृतिबारे काठमाडौँमा विमर्श गरेका छन् । थकाली समुदायको लागि काम गर्दै आएको थासाङ जागरण मञ्चले पहिलोपल्ट थकाली जनजातिको विविध सांस्कृतिक पक्ष तथा विशिष्ट अधिकार विषयक जागरण सभा आयोजना गरेको हो ।
मन्चका अध्यक्ष वसन्त शेरचनको अध्यक्षतामा सोमबार आयोजित समारोहमा थकाली समुदायका विशिष्टता झल्काउने विभिन्न प्रस्तुति देखाइएको थियो ।
मन्चकी केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष शान्ति तुलाचनको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित समारोहमा साहित्यकार दामोदर पुडासैनी र नेपालका आदिवासीहरुको मानवअधिकार सम्बन्धि वकिल समूहका अध्यक्ष अधिवक्ता दिनेश कुमार घलेले आफ्नो विचार राखेका थिए ।
