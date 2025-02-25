साफ फुटसल च्याम्पियनसिप : श्रीलंकासँग नेपाल बराबरीमा रोकियो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- थाइल्याण्डमा सुरु भएको एको साफ फुटसल च्याम्पियनसिपअन्तर्गत महिलातर्फ नेपाल र श्रीलंकाबीचको खेल २-२ गोलको बराबरीमा सकिएको छ।
- नेपालले सुरुवाती गोल पछि पुनरागमन गर्दै २-१ ले अगाडि बढेको थियो भने श्रीलंकाले गोल फर्काएर अंक जोगाएको हो।
- नेपालले आगामी खेलमा माल्दिभ्स, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।
२९ पुस, काठमाडौं । थाइल्याण्डमा आजदेखि सुरु भएको साफ फुटसल च्याम्पियनसिपअन्तर्गत महिलातर्फ नेपाल श्रीलंकासँग बराबरीमा रोकिएको छ ।
निर्धारित ४० मिनेटको खेल २-२ गोलको बराबरीमा सकिएको हो । खेलमा श्रीलंकाले सुरुवाती अग्रता लिएर नेपालले पुनरागमन गर्दै २-१ ले अगाडि आएको थियो ।
तर श्रीलंकाले फेरि गोल फर्काउँदै अंक जोगाएको हो । बराबरीसँगै दुवै टोलीले १-१ अंक जोडेका छन् ।
नेपालका लागि मनीषा थापामगरले ११औं तथा बिमला चौधरीले १५औं मिनेटमा गोल गरेका थिए । श्रीलंकाका थर्मिका शिभानेस्वरनले दोस्रो मिनेटमा तथा थरिलि लियानागेले २५औं मिनेटमा गोल गरिन् ।
नेपाली महिला टोलीले यसपछि १५ जनवरीमा माल्दिभ्स, १७ जनवरीमा भारत, १९ जनवरीमा बंगलादेश, २१ जनवरीमा पाकिस्तान तथा २५ जनवरीमा भुटानसँग खेल्नेछ ।
साफले पहिलोपटक फुटसल च्याम्पियनसिप आयोजना गरेको हो ।
प्रतिक्रिया 4