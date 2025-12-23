सिन्धुलीमा एसबीआई बैंकको शाखामा लुटपाट

२९ पुस, काभ्रेपलाञ्चोक । सिन्धुलीको घ्याङ्लेख गाउँपालिका–२ मा रहेको एसबीआई बैंकको शाखामा लुटपाट भएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिन्धुलीका अनुसार साँझ ७ बजेतिर बैंकमा लुटपाट भएको हो ।
लुटपाटपछि अहिले प्रहरी सक्रिय भएको र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी लालध्वज सुवेदीले जानकारी दिए ।
‘६/७ जना व्यक्ति नकाब लगाएर पुगेर बैंक लुटपाट गरेको भन्ने छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानको टोली पुगेको छ । हामी पनि पुग्दैछौं ।’
स्थानीयका अनुसार भने नकाबधारीहरु छिरेर त्यहाँ रहेका सेक्युरिटी गार्डलाई हिर्काएर कर्मचारी नियन्त्रण लिएर पैसा लुटेर भागेका छन् ।
घाइते सेक्युरिटी गार्डको भने गाउँपालिकाकै बस्तीपुरको स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको छ ।
