ईएफएल कप : सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा न्युकासलमाथि सिटीको जित

३० पुस, काठमाडौं । इंग्लिस फुटबल लिग (ईएफएल) कप फुटबल अन्तर्गत सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा म्यान्चेस्टर सिटीले न्युकासल युनाइटेडलाई २-० ले पराजित गरेको छ ।
सिटीको जितमा एन्टोइन सेमेन्यो र रायन चेर्कीले १-१ गोल गरे । सेमेन्योले ५३औं मिनेटमा गोल गरेका थिए भने चेर्कीले लामो समय चलेको इन्जुरी समयको नवौं मिनेटमा गोल गरेका थिए ।
यी दुई टोलीबीचको दोस्रो लेग फेब्रुअरी ५ मा हुनेछ ।
आर्सनल र चेल्सीबीचको दोस्रो सेमिफाइनलको पहिलो लेग आज मध्यराति हुँदैछ ।
