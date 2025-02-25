राष्ट्रिय लिग फुटबल आजदेखि, पहिलो दिन दुई खेल हुँदै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
३० पुस, काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को आयोजनामा हुने राष्ट्रिय लिग फुटबल प्रतियोगिता आजदेखि सुरु हुँदैछ ।
पहिलो खेलमा आज सुर्खेतको काँक्रेविहार युथ क्लब र ललितपुरको फ्रेण्ड्स क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । खेल विहान ११ बजेदेखि सुरु हुनेछ ।
आजै दिउँसो ३ बजे श्री भगवती र चर्च ब्वाइज क्लबबीच पनि खेल हुनेछ । दुवै खेल सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा हुने एन्फाले जनाएको छ ।
श्री भगवती बी डिभिजनबाट ए डिभिजनमा बढुवा भएको क्लब हो । यस्तै चर्च ब्वाईजले पछिल्लो पटक २०७९-८० मा भएको सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगको उपाधि जितेको थियो ।
राष्ट्रिय लिगमा ए डिभिजनका १३ टोलीसँगै एन्फा प्रेसिडेन्ट लिगबाट आएका चार टोली गरी १७ टोलीको सहभागिता रहनेछ । सिंगल राउण्ड रोविनका आधारमा खेलाइने लिगमा कुल १३६ खेल हुनेछ ।
एन्फाले ४८ खेल सम्मको मिति र खेलस्थल समेत तोकेको छ भने ६४ खेलसम्मको मिति पनि तय गरेको छ । बाँकी ७२ खेलको मिति तय हुन बाँकी छ ।
राष्ट्रिय लिगको विजेताले ५० लाख पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ ।
दस वर्षपछि राष्ट्रिय लिग फुटबल आयोजना हुन लागेको हो । पछिल्लो पटक २०७२ सालमा राष्ट्रिय लिग फुटबल आयोजना भएको थियो ।
एन्फाले शीर्ष श्रेणीको फुटबल सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग नियिमत आयोजना गर्न नसकेपछि यस सिजन राष्ट्रिय लिग आयोजना गर्न लागेको हो ।
लामो समयपछि घरेलु लिग सुरु हुन लाग्दा खेलाडी र प्रशिक्षकहरु उत्साहित छन् । तर कमजोर तयारी बिनै हुन लागेको राष्ट्रिय लिगको खासै चर्चा छैन । राष्ट्रिय लिगमा रेलिगेसनको प्रावधान नहुने भएकोले पनि यसको चार्म अली कम देखिएको हो ।
यसअघि राष्ट्रिय लिगमा १० क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी पनि यस पटक भने १७ क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका हुन् ।
