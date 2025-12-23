उपेन्द्र र महन्थले निर्वाचन आयोगमा दिए पार्टीको विवरण अद्यावधिक गर्न निवेदन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल)ले निर्वाचन आयोगमा पार्टी विवरण अद्यावधिकका लागि निवेदन दिएको छ।
- लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी एक भएर जसपा नेपाल बनेको छ।
- नवगठित पार्टीको संरक्षक महन्थ ठाकुर र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव रहेका छन् र लोसपाले समानुपातिक उम्मेदवारी फिर्ता लिएको छ।
३० पुस, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल)ले पार्टीको विवरण अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी एक भएका छन् । त्यसपछि जसपाले विवरण अद्यावधिकका लागि आयोगमा निवेदन दिएका हुन् ।
आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले निवेदन प्राप्त भएको जानकारी दिएको छ ।
गत आइतबार मात्रै जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच एकीकरण सम्झौता भएको थियो । एकीकरणपछि पार्टीको नाम जसपा नेपाल नै राखिएको छ । पार्टीको चुनाव चिह्न छाता राखिएको छ ।
नवगठित पार्टीको संरक्षकमा महन्थ ठाकुर र अध्यक्षमा उपेन्द्र यादव रहेका छन् ।
दुई पार्टी एक भएपछि लोसपाले समानुपातिकतर्फ दिएको उम्मेदवारी फिर्ता लिएको छ । लोसपाका नेताहरूलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाएर जसपाको समानुपातिक सूचीमा राखिएको छ ।
