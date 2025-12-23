+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेको आरोपमा युवक पक्राउ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ३० गते १४:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • धरान उपमहानगरपालिका–११ मा ३३ वर्षीय रविन राईले आफ्नै मामाको छोरा ३५ वर्षीय रुपक राईलाई खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्।
  • घटना मंगलबार विहान भएको थियो र रविनलाई करिब १२ घण्टा पछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान परिसरबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
  • मृतक र आरोपीबीच पहिले पनि झगडा हुँदै आएको र हत्या कारण खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ।

३० पुस, सुनसरी । आफ्नै मामाको छोरालाई खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेको आशंकामा प्रहरीले एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ ।

धरान उपमहानगरपालिका–११ पूण्यमार्ग बस्ने ३५ वर्षीय रुपक राईलाई खुकुरी प्रहारी गरी हत्या गरेको आरोपमा ३३ वर्षीय रविन राई पक्राउ परेका हुन् ।

धरानस्थित इलालका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) भिषणबाबु राईका अनुसार घटना मंगलबार विहान भएको थियो । रविनलाई भने घटना भएको करिब १२ घण्टा पछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान परिसरबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

मृतक रुपककै घरमा रविन पनि बस्दै आएका थिए । के कारणले विवाद भएको र खुकुरी प्रहार गरि हत्या गरिएको हो त्यो भने खुल्न सकेको छैन । उनीहरूबीच यसअघि पनि पटक पटक झगडा हुँदै आएको प्रहरीले जनाएको छ । रविनको शवको पोस्टमार्टमका लागि वीपी प्रतिष्ठानको मर्चरी हाउसमा पुर्‍याइएको छ ।

खुकुरी प्रहार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बाबुलाई हानेको बदला लिन मार्ने योजनाले आक्रमण

बाबुलाई हानेको बदला लिन मार्ने योजनाले आक्रमण
बौद्धमा अन्धाधुन्ध खुकुरी प्रहार गर्ने व्यक्ति भारतमा पक्राउ, काठमाडौं ल्याइयो

बौद्धमा अन्धाधुन्ध खुकुरी प्रहार गर्ने व्यक्ति भारतमा पक्राउ, काठमाडौं ल्याइयो
दाङमा फुटबल खेल्ने क्रममा खुकुरी प्रहार, ५ जना पक्राउ

दाङमा फुटबल खेल्ने क्रममा खुकुरी प्रहार, ५ जना पक्राउ
पाताले छाँगो ४० वर्ष ठेक्कामा दिने विषयले लफडा, खुकुरी प्रहार गर्ने एक पक्राउ

पाताले छाँगो ४० वर्ष ठेक्कामा दिने विषयले लफडा, खुकुरी प्रहार गर्ने एक पक्राउ
ललितपुरमा ट्याक्सी चालकमाथि खुकुरी प्रहार गर्दै लुटपाट, २ जना पक्राउ

ललितपुरमा ट्याक्सी चालकमाथि खुकुरी प्रहार गर्दै लुटपाट, २ जना पक्राउ
गोरखामा कुलोको निहुँमा भाइमाथि खुकुरी प्रहार, दाइ पक्राउ

गोरखामा कुलोको निहुँमा भाइमाथि खुकुरी प्रहार, दाइ पक्राउ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित