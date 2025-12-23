खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेको आरोपमा युवक पक्राउ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- धरान उपमहानगरपालिका–११ मा ३३ वर्षीय रविन राईले आफ्नै मामाको छोरा ३५ वर्षीय रुपक राईलाई खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्।
- घटना मंगलबार विहान भएको थियो र रविनलाई करिब १२ घण्टा पछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान परिसरबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
- मृतक र आरोपीबीच पहिले पनि झगडा हुँदै आएको र हत्या कारण खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ।
३० पुस, सुनसरी । आफ्नै मामाको छोरालाई खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेको आशंकामा प्रहरीले एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ ।
धरान उपमहानगरपालिका–११ पूण्यमार्ग बस्ने ३५ वर्षीय रुपक राईलाई खुकुरी प्रहारी गरी हत्या गरेको आरोपमा ३३ वर्षीय रविन राई पक्राउ परेका हुन् ।
धरानस्थित इलालका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) भिषणबाबु राईका अनुसार घटना मंगलबार विहान भएको थियो । रविनलाई भने घटना भएको करिब १२ घण्टा पछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान परिसरबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
मृतक रुपककै घरमा रविन पनि बस्दै आएका थिए । के कारणले विवाद भएको र खुकुरी प्रहार गरि हत्या गरिएको हो त्यो भने खुल्न सकेको छैन । उनीहरूबीच यसअघि पनि पटक पटक झगडा हुँदै आएको प्रहरीले जनाएको छ । रविनको शवको पोस्टमार्टमका लागि वीपी प्रतिष्ठानको मर्चरी हाउसमा पुर्याइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4