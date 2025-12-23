+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘टिकटमा हस्ताक्षर कसले गर्ने हो आउनुभन्दा पनि गगन-विश्व मानेनन्’

‘टिकटमा सही नगर्न म तयार छु । तपाईंहरू कसल गर्ने हो गर्नू । कानुनी कुरा के हुन्छ हेर्नू ।’ देउवालाई उदृत गर्दै लेखकले बैठकमा भने ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ३० गते १५:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू निर्वाचन टिकटमा हस्ताक्षर नगर्न तयार रहेको जानकारी दिएका छन्।
  • देउवाले बुधबार बिहान महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माबीचको छलफलमा भनेका छन्, "टिकटमा सही नगर्न म तयार छु। तपाईंहरू कसल गर्ने हो गर्नू।"
  • लेखकले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा महामन्त्रीहरूले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेर पार्टी विभाजनतर्फ लगेको बताएका छन्।

३० पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू निर्वाचनको टिकटमा हस्ताक्षर नगर्न पनि तयार रहेको बताएको जानकारी दिएका छन् ।

पार्टी कार्यालय सानेपामा बसिरहेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहमतिका लागि भएको वार्ताको बारेमा जानकारी गराउँदै देउवाले भनेको कुरा उल्लेख गरेका हुन् ।

सभापति र महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माबीच बुधबार बिहान भएको छलफलमा सभापतिले आफू टिकटमा हस्ताक्षर नगर्न तयार रहेको बताएको लेखकले जानकारी दिए ।

‘टिकटमा सही नगर्न म तयार छु । तपाईंहरू कसल गर्ने हो गर्नू । कानुनी कुरा के हुन्छ हेर्नू ।’ देउवालाई उदृत गर्दै लेखकले बैठकमा भने ।

लेखकले बैठकमा महामन्त्रीहरू विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेर पार्टी विभाजनतर्फ लगेको बताएका थिए ।

 

नेपाली कांग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

देउवा असोज २८ मा फर्कन नमान्दा कांग्रेस विभाजनतर्फ

देउवा असोज २८ मा फर्कन नमान्दा कांग्रेस विभाजनतर्फ
अन्तिम घडीमा केले रोकिरहेको छ गगन-विश्वलाई ?

अन्तिम घडीमा केले रोकिरहेको छ गगन-विश्वलाई ?
वाम आँखामा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन

वाम आँखामा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक अझै सुरु हुन सकेन

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक अझै सुरु हुन सकेन
कांग्रेस महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा कानुनी परामर्शमा

कांग्रेस महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा कानुनी परामर्शमा
दुई महामन्त्रीले निष्क्रिय हुनुस् भन्दा देउवाले मुन्टो हल्लाए, जवाफ दिएनन्

दुई महामन्त्रीले निष्क्रिय हुनुस् भन्दा देउवाले मुन्टो हल्लाए, जवाफ दिएनन्

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित