मैले देउवालाई कुरा बुझाउनै सकिनँ : गगन थापा

‘हाम्रोबारेमा चिन्ता नै होइन । हामी त जोखिम उठाउन खोज्दैछौं,’ थापाले भने ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ३० गते १६:२६

३० पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आफूले सभापति शेरबहादुर देउवालाई कुरा बुझाउनै नसकेको बताएका छन् ।

देउवा पक्षले कारबाही गरेपछि भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले देउवाले ‘वैशाखमा नियमिति महाधिवेशन हुन्छ र त्यै बेलामा सभापति बन्नू’ भनेर आजै बिहान पनि भनेको बताए ।

‘मैले उहाँलाई कुरा बुझाउनै सकिनँ । म त अहिले महामन्त्री छु । विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्री हुनुहुन्छ,’ थापाले भने, ‘हामीहरू त्यसै पार्टीको संसदीय समितिभित्र छौं । हामीले चुनाव लड्ने भन्दा साथीहरूले मेरो क्षेत्रमा चुनाव लड्दे भनेर बोलाएकै छन् । माया गरेकै छन् । हाम्रोबारेमा चिन्ता हो र ?’

उनले अहिलेको चिन्ता आफूहरूको बारेमा मात्रै नभएको बताए ।

‘हाम्रोबारेमा चिन्ता नै होइन । हामी त जोखिम उठाउन खोज्दैछौं,’ थापाले भने ।

गगन थापा
