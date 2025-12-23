+
कारबाहीपछि विश्वप्रकाश- गगनले मात्रै देश र पार्टी बदल्न सक्छन्

‘हामी प्रतिबद्ध छौं, यो कांग्रेस नेतृत्व गर्नसक्ने र देशलाई बदल्नसक्ने दह्रो मान्छे गगन थापा हो । यहाँ अलमलिनुपर्ने कारण नै छैन,’ उनले भने ।

२०८२ पुष ३० गते १७:१४

  • नेपाली कांग्रेसको देउवा पक्षका महामन्त्री कारबाहीमा परेका विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी र देशलाई बदल्नसक्ने मान्छे गगन थापा मात्रै भएको बताएका छन्।
  • शर्माले कारबाहीबाट नआत्तिएको र राजनीतिमा कहिलेकाहीँ यस्तो हुने स्वभाविक कुरा भएको उल्लेख गरेका छन्।
  • उनीहरूले कारबाहीलाई स्वभाविक रुपमा लिने र यसलाई बदल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

३० पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको देउवा पक्षले महामन्त्रीबाट कारबाहीमा परेका विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी र देशलाई बदल्नसक्ने मान्छे गगन थापा मात्रै भएको बताएका छन् ।

बुधबार भृकुटीमण्डपस्थित बन्दसत्र हलमा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘हामी प्रतिबद्ध गर्छौं, यो कांग्रेस नेतृत्व गर्नसक्ने र देशलाई बदल्नसक्ने दह्रो मान्छे गगन थापा हो । यहाँ अलमलिनुपर्ने कारण नै छैन,’ उनले भने ।

आफू कारबाहीबाट नआत्तिएको बताउँदै राजनीतिमा कहिलेकाहीं यस्तो हुने जिकिर गरे । यसलाई स्वाभाविक रुपमा लिन पनि शर्माले जानकारी दिएका छन् ।

‘हामी यसलाई बदल्छौं । कारबाहीमा परेका हामी नै आत्तिएका छैनौं । राजनीतिमा यस्तो हुन्छ । यो स्वाभाविक हो,’ उनले भनेका छन् ।

गगन थापा नेपाली कांग्रेस विश्वप्रकाश शर्मा
