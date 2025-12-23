पार्टी फुटेको छैन : गगनकुमार थापा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसको देउवा पक्षले गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र फरमुल्ला मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि पार्टीबाट निष्काशन गरेको छ।
- गगनकुमार थापाले विशेष महाधिवेशनको हललाई सम्बोधन गर्दै भने, 'पार्टी फुटेको छैन । यही हो पार्टी ।'
- देउवा समूहको केन्द्रीय समितिको बैठकले विशेष महाधिवेशनको निर्णयलाई पार्टीको आधार मानेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ।
३० पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा पक्षको कारबाहीमा परेका गगनकुमार थापाले पार्टी नै विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरू रहेको ठाउँ रहेको बताएका छन् ।
विशेष महाधिवेशनको हललाई सम्बोधन गर्दै थापाले पार्टी नै यही भएको बताएका हुन् ।
आजै बसेको देउवा समूहको संस्थापनको केन्द्रीय समितिको बैठकले थापा, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुल्ला मन्सुरलाई ५ वर्ष पार्टीबाट निष्काशन गरेको छ । लगत्तै उनले विशेष महाधिवेशनको हललाई भने,’पार्टी फुटेको छैन । यही हो पार्टी । यो अधिवेशनको क्रममा छ । यसले जे निर्णय गर्छ त्यही आधारमा पार्टी अघि बढाउँछ ।’
कांग्रेस महाधिवेशन विवाद
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4