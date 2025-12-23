+
पार्टी फुटेको छैन : गगनकुमार थापा

नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा पक्षको कारबाहीमा परेका गगनकुमार थापाले पार्टी नै विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरू रहेको ठाउँ रहेको बताएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ३० गते १६:३६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसको देउवा पक्षले गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र फरमुल्ला मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि पार्टीबाट निष्काशन गरेको छ।
  • गगनकुमार थापाले विशेष महाधिवेशनको हललाई सम्बोधन गर्दै भने, 'पार्टी फुटेको छैन । यही हो पार्टी ।'
  • देउवा समूहको केन्द्रीय समितिको बैठकले विशेष महाधिवेशनको निर्णयलाई पार्टीको आधार मानेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ।

३० पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा पक्षको कारबाहीमा परेका गगनकुमार थापाले पार्टी नै विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरू रहेको ठाउँ रहेको बताएका छन् ।

विशेष महाधिवेशनको हललाई सम्बोधन गर्दै थापाले पार्टी नै यही भएको बताएका हुन् ।

आजै बसेको देउवा समूहको संस्थापनको केन्द्रीय समितिको बैठकले थापा, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फरमुल्ला मन्सुरलाई ५ वर्ष पार्टीबाट निष्काशन गरेको छ । लगत्तै उनले विशेष महाधिवेशनको हललाई भने,’पार्टी फुटेको छैन । यही हो पार्टी । यो अधिवेशनको क्रममा छ । यसले जे निर्णय गर्छ त्यही आधारमा पार्टी अघि बढाउँछ ।’

गगन थापा
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

