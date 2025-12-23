+
केन्द्रीय कार्य समितिमा पूर्णबहादुर : गगन-विश्वले धोका दिए, पार्टी फुटतिर गयो

नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले महामन्त्रीहरूले धोका दिएको ब्रिफिङ गरेका छन् ।

२०८२ पुष ३० गते १५:१०

  • नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले महामन्त्रीहरूले धोका दिएको ब्रिफिङ गरेका छन्।
  • खड्काले पुसमा नियमित महाधिवेशन गर्नेबारे महामन्त्रीहरूसँग सल्लाह गरे पनि कामकारबाही नभएको बताएका छन्।
  • खड्काले महामन्त्रीहरूले पार्टी विभाजनमा धकेल्ने काम गरेको र पार्टी फुट निश्चित भएको बताएका छन्।

३० पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले महामन्त्रीहरूले धोका दिएको ब्रिफिङ गरेका छन् ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै खड्काले यसअघि पुसमा पार्टीको नियमित महाधिवेशन ल्याउने विषयमा महामन्त्रीहरूसँग सल्लाह गरेर ल्याएको र उक्त समयमा कामकारबाही नभ्याएको बताएका हुन् ।

‘पुसमा नियमित महाधिवेशन गर्नेबारे मैले महामन्त्रीहरूसँग सल्लाह गरेकै हो । सल्लाहअनुसार नै तालिका ल्याउँदा, कामकारबाही गर्दागर्दै भ्याइएन’ उनले भने, ‘महामन्त्रीहरूले केही सल्लाह नै नगरेको जसरी धोका दिनुभयो । उहाँहरू कामकारबाही हुन नसक्नुमा आफ्नो केही दोष हैन जसरी विशेष महाधिवेशनमा लाग्नुभयो । पार्टीलाई विभाजनमा धकेल्ने गरी जानुभयो ।’

त्यस्तै बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार खड्काले पार्टी विभाजनमा धकेलिएको बताएका छन् ।

‘अब पार्टी फुटमा जाने करिब निश्चित छ’ खड्काले बैठकमा भने, ‘महामन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा, सभापतिको राजनीतिक संन्यास र निर्वाचन हाइकमान्ड बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको हो । यसमा केही विषय मिल्नै नसक्ने खालका भए ।’

यसअघि विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूसँग संस्थापनका नेताहरूले पटकपटक वार्ता गरेका थिए । अन्तिम पटक विशेष पक्षधरहरूले विभिन्न ८ वटा बुँदा सहितका शर्त अघि सारेका थिए ।

कांग्रेस
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

