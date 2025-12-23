केन्द्रीय कार्य समितिमा पूर्णबहादुर : गगन-विश्वले धोका दिए, पार्टी फुटतिर गयो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले महामन्त्रीहरूले धोका दिएको ब्रिफिङ गरेका छन्।
- खड्काले पुसमा नियमित महाधिवेशन गर्नेबारे महामन्त्रीहरूसँग सल्लाह गरे पनि कामकारबाही नभएको बताएका छन्।
- खड्काले महामन्त्रीहरूले पार्टी विभाजनमा धकेल्ने काम गरेको र पार्टी फुट निश्चित भएको बताएका छन्।
३० पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले महामन्त्रीहरूले धोका दिएको ब्रिफिङ गरेका छन् ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै खड्काले यसअघि पुसमा पार्टीको नियमित महाधिवेशन ल्याउने विषयमा महामन्त्रीहरूसँग सल्लाह गरेर ल्याएको र उक्त समयमा कामकारबाही नभ्याएको बताएका हुन् ।
‘पुसमा नियमित महाधिवेशन गर्नेबारे मैले महामन्त्रीहरूसँग सल्लाह गरेकै हो । सल्लाहअनुसार नै तालिका ल्याउँदा, कामकारबाही गर्दागर्दै भ्याइएन’ उनले भने, ‘महामन्त्रीहरूले केही सल्लाह नै नगरेको जसरी धोका दिनुभयो । उहाँहरू कामकारबाही हुन नसक्नुमा आफ्नो केही दोष हैन जसरी विशेष महाधिवेशनमा लाग्नुभयो । पार्टीलाई विभाजनमा धकेल्ने गरी जानुभयो ।’
त्यस्तै बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार खड्काले पार्टी विभाजनमा धकेलिएको बताएका छन् ।
‘अब पार्टी फुटमा जाने करिब निश्चित छ’ खड्काले बैठकमा भने, ‘महामन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा, सभापतिको राजनीतिक संन्यास र निर्वाचन हाइकमान्ड बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको हो । यसमा केही विषय मिल्नै नसक्ने खालका भए ।’
यसअघि विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूसँग संस्थापनका नेताहरूले पटकपटक वार्ता गरेका थिए । अन्तिम पटक विशेष पक्षधरहरूले विभिन्न ८ वटा बुँदा सहितका शर्त अघि सारेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4