कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : मतदान राति ८ बजे

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसको विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन निर्वाचन समितिले निर्वाचनका संशोधित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ।
- उम्मेदवारको नामावली दिउँसो ४ बजे प्रकाशन हुनेछ र दाबीविरोध ४ बजेदेखि ४:३० बजेसम्म गर्न सकिनेछ।
- उम्मेदवारको अन्तिम नामावली साँझ ६ बजे प्रकाशन हुनेछ र मतदान राति ८ बजेदेखि १ बजेसम्म हुनेछ।
३० पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन निर्वाचन समितिले निर्वाचनका संशोधित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
समितिका अनुसार दिउँसो ४ बजे उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ । त्यस्तै उम्मेदवारमाथि दाबीविरोध ४ बजेदेखि ४:३० बजेसम्म गर्न सकिनेछ ।
समितिले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली साँझ ६ बजे प्रकाशन गर्ने र राति ८ बजेदेखि १ बजेसम्म मतदान हुने सूची सार्वजनिक गरेको छ ।
कांग्रेस महाधिवेशन विवाद
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4