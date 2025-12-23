+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एमालेसँग चुनावी गठबन्धन नगर्न कांग्रेस संस्थापन पक्ष लचिलो

नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन नगर्ने विषयमा छलफल गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २९ गते २१:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन नगर्ने विषयमा छलफल गरेको छ।
  • पार्टीका संस्थापन समूह र विशेष महाधिवेशन प्रतिनिधिका समूहका नेताबीच गठबन्धन नगर्ने विषय सकारात्मक भएको छ।
  • सभापति देउवा र कार्यवाहक सभापति खड्कालाई छलफलको जानकारी गराउन नेताहरू देउवा निवास गएका छन्।

२९ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन नगर्ने विषयमा छलफल गरेको छ । पार्टी संस्थापन समूह र विशेष महाधिवेशन प्रतिनिधिका समूहका केही नेताबीच भएको छलफलमा यसबारे कुरा भएको हो ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधर निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरिसकेपछि संस्थापन समूह वार्ताका लागि तयार भएको थियो । सोहीअनुसार आज नेताहरूबीच छलफल भएको थियो ।

छलफलमा सहभागी एक नेताले भने,’नेकपा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन नगर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो । यो विषय पनि सकारात्मक भएको छ ।’

ती नेताका अनुसार संस्थापन समूह गठबन्धन नगर्ने विषयमा लचिलो भएको छ ।
अहिले छलफलमा भएका विषयबारे सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई जानकारी गराउन संस्थापन समूहका नेताद्वय रमेश लेखक र बालकृष्ण खाण देउवा निवास महाराजगञ्ज गएका छन् ।

वार्तामा संस्थापन समूहबाट लेखक र खाण, शेखर कोइराला समूहबाट मीनेन्द्र रिजाल र जीवन परियार थिए भने विशेष महाधिवेशन पक्षबाट प्रदीप पौडे‍ल, देवराज चालिसे, मधु आचार्य र गुरु घिमिरे सहभागी थिए । उनीहरूबीच आजै फेरि तेस्रो चरणको छलफल हुँदैछ ।

कांग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस विवाद : यी हुन् वार्तामा नमिलेका विषय

कांग्रेस विवाद : यी हुन् वार्तामा नमिलेका विषय
देउवाले भने- रातिसम्म मिलाउँछौं, अन्यथा निर्णयमा किन जाने ?

देउवाले भने- रातिसम्म मिलाउँछौं, अन्यथा निर्णयमा किन जाने ?
भोलि बिहान ८ बजे बस्ने गरी स्थगित भयो कांग्रेस बैठक

भोलि बिहान ८ बजे बस्ने गरी स्थगित भयो कांग्रेस बैठक
धनराज गुरुङले थाले केन्द्रीय समिति बैठक, गएनन् गगन-विश्व

धनराज गुरुङले थाले केन्द्रीय समिति बैठक, गएनन् गगन-विश्व
विशेष महाधिवेशन : सहमहामन्त्रीमा २ जनाको उम्मेदवारी

विशेष महाधिवेशन : सहमहामन्त्रीमा २ जनाको उम्मेदवारी
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : उम्मेदवार मनोनयनको समय साढे ७ बजेसम्म थपियो

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : उम्मेदवार मनोनयनको समय साढे ७ बजेसम्म थपियो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित