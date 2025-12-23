एमालेसँग चुनावी गठबन्धन नगर्न कांग्रेस संस्थापन पक्ष लचिलो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२९ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन नगर्ने विषयमा छलफल गरेको छ । पार्टी संस्थापन समूह र विशेष महाधिवेशन प्रतिनिधिका समूहका केही नेताबीच भएको छलफलमा यसबारे कुरा भएको हो ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधर निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरिसकेपछि संस्थापन समूह वार्ताका लागि तयार भएको थियो । सोहीअनुसार आज नेताहरूबीच छलफल भएको थियो ।
छलफलमा सहभागी एक नेताले भने,’नेकपा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन नगर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो । यो विषय पनि सकारात्मक भएको छ ।’
ती नेताका अनुसार संस्थापन समूह गठबन्धन नगर्ने विषयमा लचिलो भएको छ ।
अहिले छलफलमा भएका विषयबारे सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई जानकारी गराउन संस्थापन समूहका नेताद्वय रमेश लेखक र बालकृष्ण खाण देउवा निवास महाराजगञ्ज गएका छन् ।
वार्तामा संस्थापन समूहबाट लेखक र खाण, शेखर कोइराला समूहबाट मीनेन्द्र रिजाल र जीवन परियार थिए भने विशेष महाधिवेशन पक्षबाट प्रदीप पौडेल, देवराज चालिसे, मधु आचार्य र गुरु घिमिरे सहभागी थिए । उनीहरूबीच आजै फेरि तेस्रो चरणको छलफल हुँदैछ ।
