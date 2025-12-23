+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

देउवाले भने- रातिसम्म मिलाउँछौं, अन्यथा निर्णयमा किन जाने ?

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा समझदारी गरेर जानुपर्ने बताएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २९ गते १९:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा समझदारी गरेर जानुपर्ने बताएका छन्।
  • सभापति देउवाले भने, 'पार्टी नेतृत्व नियमित महाधिवेशनबाट आउँछ र विग्रहको बाटोमा जानुहुँदैन।'
  • प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पार्टी विभाजनले नेपाली जनता, पार्टी र देशलाई फाइदा नहुने उल्लेख गरेका छन्।

२९ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा समझदारी गरेर जानुपर्ने बताएका छन् । पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग सभापति देउवालाई उदृत गर्दै प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले समझदारी बन्छ भने अन्यथा निर्णयमा किन जाने भनेर बताएको उल्लेख गरेका हुन् ।

‘पार्टी नेतृत्व नियमित महाधिवेशनबाट आउँछ । यसमा द्विविधा छैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । अब विग्रहको बाटोमा जानुहुँदैन,’ बैठकपछि महतले भने, ‘पार्टीलाई मजबुत गर्ने बाटोमा जानुपर्छ । अझै पनि रातिसम्म पनि समझदारी बन्छ भने अन्यथा निर्णयमा किन जाने भन्ने पार्टी सभापतिको भनाइ छ ।’

महतले भोलिसम्म छलफलले निष्कर्ष निकाल्ने पनि बताए । ‘भोलिसम्म सकरात्मक हुन्छ भन्ने आशा छ । पार्टी विभाजनमा लगेर कसैलाई फाइदा छैन । नेपाली जनता, पार्टी र देशलाई नै फाइदा छैन,’ महतले भने, ‘देशलाई जोगाउने भनेको नयाँ पार्टीले पनि सक्दैन । पुराना अन्य पार्टीले पनि सक्दैनन् । सक्ने भनेको कांग्रेसले मात्रै हो ।’

उनले महामन्त्रीहरूलाई अनुरोध गर्दै थपे, ‘अहिले अन्यथा बाटोमा जाने बेला होइन । सबै साथीहरूको भावनालाई कदर हुन्छ, पार्टी एकताबद्ध भएर जाँदा सबैको सम्मान हुन्छ । उहाँहरूको योग्यता क्षमता छ त्यसको प्रयोग यहाँ हुन्छ ।’

 

कांग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस विवाद : यी हुन् वार्तामा नमिलेका विषय

कांग्रेस विवाद : यी हुन् वार्तामा नमिलेका विषय
एमालेसँग चुनावी गठबन्धन नगर्न कांग्रेस संस्थापन पक्ष लचिलो

एमालेसँग चुनावी गठबन्धन नगर्न कांग्रेस संस्थापन पक्ष लचिलो
भोलि बिहान ८ बजे बस्ने गरी स्थगित भयो कांग्रेस बैठक

भोलि बिहान ८ बजे बस्ने गरी स्थगित भयो कांग्रेस बैठक
धनराज गुरुङले थाले केन्द्रीय समिति बैठक, गएनन् गगन-विश्व

धनराज गुरुङले थाले केन्द्रीय समिति बैठक, गएनन् गगन-विश्व
विशेष महाधिवेशन : सहमहामन्त्रीमा २ जनाको उम्मेदवारी

विशेष महाधिवेशन : सहमहामन्त्रीमा २ जनाको उम्मेदवारी
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : उम्मेदवार मनोनयनको समय साढे ७ बजेसम्म थपियो

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : उम्मेदवार मनोनयनको समय साढे ७ बजेसम्म थपियो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित