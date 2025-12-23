सानेपामा रमेश लेखक : छलफलले सफलता पाउन सकेन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले विशेष महाधिवेशन पक्षधरसँग भइरहेका छलफल सफलता उन्मुख नरहेको बताएका छन्।
- उनले बैठकमा भने, 'हामीले धेरै प्रयास गर्यौँ । धेरै नै लचकता अपनाउँदा पनि अहिसम्म समाधान हुन सकेको छैन ।'
- संस्थापन समूह, विशेष महाधिवेशन समूह र शेखर कोइराला समूहका प्रतिनिधि नेताहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा कांग्रेस फुटनजिक पुगेको छ।
३० पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले विशेष महाधिवेशन पक्षधरसँग भइरहेका छलफल सफलता उन्मुख नरहेको बताएका छन् । जारी केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सहमतिका लागि हदैसम्म लचकता अपनाउँदा पनि समाधान ननिस्किएको बताएका हुन् ।
उनले बैठकमा भने, ‘हामीले धेरै प्रयास गर्यौँ । धेरै नै लचकता अपनाउँदा पनि अहिसम्म समाधान हुन सकेको छैन । छलफलले सफलता पाउन सकेको छैन ।’
पार्टी महामन्त्रीहरू गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका नेताहरू विशेष महाधिवेशनतर्फ लागेपछि संस्थापनपक्षका नेताहरू पार्टी विभाजनतिर जान लागेको भन्दै संवादमा जुटेका थिए ।
संस्थापन समूह, विशेष महाधिवेशन समूह र शेखर कोइराला समूहका प्रतिनिधि नेताहरू बसेर पटकपटक छलफल गरेका थिए । तर उक्त छलफलमा विशेष पक्षले राखेको सभापतिको बहिर्गमनलगायत विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा कांग्रेस फुटनजिक पुगेको छ ।
संवादमा संस्थापन समूहबाट लेखक र बालकृष्ण खाण सहभागी थिए । विशेष महाधिवेशन समूहबाट नेताहरू प्रदीप पौडेल, मधु आचार्य, देवराज चालिसे र गुरुराज घिमिरे सहभागी थिए । त्यस्तै शेखर कोइराला समूहबाट नेता मीनेन्द्र रिजाल र जीवन परियार सहभागी थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4