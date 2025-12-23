+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कांग्रेसको विशेष माधिवेशन पक्ष भोलि मात्रै निर्वाचन आयोग जाने

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधर भोलि मात्रै निर्वाचन आयोग जाने भएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ३० गते १६:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधर भोलि मात्रै निर्वाचन आयोग जाने तयारीमा छन्।
  • शेरबहादुर देउवा पक्षले कांग्रेसले विशेष महाधिवेशन नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा पत्र बुझाएको छ।
  • कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले विशेष महाधिवेशनको निर्णयलाई वैधानिक र संवैधानिक मानिएको बताएका छन्।

३० पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधर भोलि मात्रै निर्वाचन आयोग जाने भएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गरेर त्यसको अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोग जाने तयारी छ ।

शेरबहादुर देउवा पक्षले निर्वाचन आयोग पुगेर कांग्रेसले विशेष महाधिवेशन नगरेको भन्ने ब्यहोराको पत्र बुझाएको छ । त्यसपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पनि निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गरेका थिए ।

‘दुवै पक्षले कतिबेलासम्म निर्वाचन आयोग आउँदा भेटिन्छ भन्ने आशयले कुरा गरेका थिए । एउटा पक्षले एउटा पत्र ल्याएर छोडेको छ । अर्कोले भोलि आउने भनेको छ’ एक अधिकारीले भने ।

देउवा पक्षले नेपाली कांग्रेसको नाममा काठमाण्डौमा विशेष महाधिवेशन भएको भनी विभिन्न संचार माध्यममा आएको भन्दै त्यस्तो कार्यक्रम नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको औपचारिक कार्यक्रम नभएको भनेर पत्र दिएको हो ।

कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेसको आधिकारिता विशेष महाधिवेशन पक्षधरसँगै रहेको बताएका छन् । उनले भृकुटिमण्डपमा जारी बन्दसत्रलाई सम्बोधन गर्दै विशेष महाधिवेशनले गर्ने निर्णय नै आधिकारिक हुने बताएका छन् ।

विशेष महाधिवेशनले गर्ने निर्णय नै वैधानिक र संवैधानिक रहेको उनले बताएका छन् ।

देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाएको उल्लेख गर्दै गगन थापाले भनेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाए, सँधैभरी सेटिङले चल्छ ? यसैगरी चलाइराख्ने हो ?’

निर्वाचन आयोगले बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन गरेर गरेको निर्णयलाई आधिकारिता दिने पनि उनको विश्वास छ ।

उनले भनेका छन्, ‘मलाई सबै संस्थाहरूप्रति विश्वास छ । नेपाली कांग्रेसका बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू जम्मा भएर विधिसम्मत ढंगले गरिएको विशेष महाधिवेशनबाट आएको परिणामलाई निर्वाचन आयोगले वैध ढंगले स्वीकार गर्छ भन्ने विश्वास छ । किनकी यसका वैधानिक कारण छन्, संवैधानिक कारण छन् ।’

बरु देउवा पक्षले गरेको कारबाहीको सामान्य प्रक्रिया समेत पुरा नभएको उनले बताए । ‘कारबाही गर्नु भन्दला अगाडि स्पष्टीकरण सोध्नपर्दैन ?’ थापाको प्रश्न छ ।

थापाले पार्टी नफुटेको पनि उनले बताए । उनले भनेका छन्, ‘पार्टी फुटेको छैन । यही आधिकारिक पार्टी हो ।’

नेपाली कांग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेसको आठ दशकमा तीन फुट : दुई विभाजनका मूल पात्र देउवा

कांग्रेसको आठ दशकमा तीन फुट : दुई विभाजनका मूल पात्र देउवा
यस्तो छ गगन, विश्व र फरमुल्लाहलाई कारबाही गरिएको देउवा समूहको निर्णय

यस्तो छ गगन, विश्व र फरमुल्लाहलाई कारबाही गरिएको देउवा समूहको निर्णय
फुट्यो कांग्रेस

फुट्यो कांग्रेस
कांग्रेस सहमहामन्त्री मन्सुर पनि ५ वर्ष निष्काशित

कांग्रेस सहमहामन्त्री मन्सुर पनि ५ वर्ष निष्काशित
देउवा पक्षले कारबाही गरेपछि गगन थापासँग अनलाइनखबरको अन्तर्वार्ता

देउवा पक्षले कारबाही गरेपछि गगन थापासँग अनलाइनखबरको अन्तर्वार्ता
‘टिकटमा हस्ताक्षर कसले गर्ने हो आउनुभन्दा पनि गगन-विश्व मानेनन्’

‘टिकटमा हस्ताक्षर कसले गर्ने हो आउनुभन्दा पनि गगन-विश्व मानेनन्’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित