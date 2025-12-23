+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

क्यान्सर प्रभावितको उपचार सहयोगार्थ मध्यपहाडी लोकमार्गमा साइकल यात्रा

क्यान्सर प्रभावित विपन्न नागरिकको उपचार सहयोगार्थ मध्यपहाडी लोकमार्गमा साइकल यात्रा सुरु भएको छ । साइकल कल्चर कम्युनिटी र धुलिखेल अस्पतालको सहकार्यमा यही पुस १७ गतेबाट यात्रा सुरु भएको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ३० गते १९:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मध्यपहाडी लोकमार्गमा क्यान्सर प्रभावित विपन्न नागरिकको उपचार सहयोगार्थ साइकल यात्रा पुस १७ गतेदेखि सुरु भएको छ।
  • १५ जनाको टोलीले पाँचथरबाट झुलाघाटसम्म करिब १८ सय किलोमिटर यात्रा गर्दै क्यान्सर सम्बन्धि स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिरहेको छ।
  • यात्राबाट संकलित रकम माघ २१ गते विश्व क्यान्सर दिवसमा धुलिखेल अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिनेछ।

३० पुस, गोरखा । क्यान्सर प्रभावित विपन्न नागरिकको उपचार सहयोगार्थ मध्यपहाडी लोकमार्गमा साइकल यात्रा सुरु भएको छ । साइकल कल्चर कम्युनिटी र धुलिखेल अस्पतालको सहकार्यमा यही पुस १७ गतेबाट यात्रा सुरु भएको हो ।

पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङबाट सुरु भएको यात्रा बैतडीको झुलाघाट पुगेर टुंगिने छ । करिब १८ सय किलोमिटर दुरीको एक महिने यात्रामा १५ जनाको टोलि सहभागी छन् । क्यान्सर बिजेता हर्क लामाले अगुगाइ गरेको यात्रामा अर्का क्यान्सर बिजेता कविता चित्रकार, डा. विकास पराजुलीसहितको टोली सहभागी रहेको बताइएको छ ।

यात्रा अवधिभर विभिन्न ठाउँमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सर सम्बन्धि स्वास्थ्य शिविरसँगै जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि संचालन हुँदै आएको प्रा.डा. सुमन ताम्राकारले बताए । ‘विभिन्न ठाउँमा हामीले स्वास्थ्य शिविर पनि गरेका छौ,’ उनले भने, ‘जनचेतना पनि फैलाएका छौ ।’

विशेष गरी धुलिखेल अस्पतालमा उपचारका लागि आउने क्यान्सर प्रभावित विपन्न नागरिकको उपचारका लागि रकम संकलन गर्र्ने यात्राको प्रमुख उदेश्य रहेको उनले जानकारी दिए । ‘हामीले एउटा कोष बनाएका छौँ, यात्रा अवधिभर संकलन भएको रकम कोषमा जम्मा हुन्छ र आउँदो माघ २१ गते विश्व क्यान्सर दिवसको अवसरमा त्यो रकम धुलिखेल अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्छाै,’ उनले भने ।

यात्राको क्रममा उक्त टोलि बुधबार गोरखा आइपुगेको हो । पालुङटार नगरपालिकामा उनीहरूलाई पालिकाले स्वागत समेत गरेको छ । मेयर विवश चिन्तन, उपमेयर बन्दना पाण्डे, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर बिसी लगायतको टिमले उनीहरुलाई स्वागत गरेको हो । पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, दिक्तेल, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट हुदैँ १३ औं दिनमा टोली गोरखा आइपुगेको हो । उनीहरु वधुवार नै लम्जुङ गएका छन् ।

क्यान्सर प्रभावित
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

इजरायल र ओमानसँग श्रम सम्झौता गर्न नेपालले पठायो पत्र

इजरायल र ओमानसँग श्रम सम्झौता गर्न नेपालले पठायो पत्र
विद्यार्थीले तोडफोड गरे डिन कार्यालय

विद्यार्थीले तोडफोड गरे डिन कार्यालय
रविविरुद्धका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय

रविविरुद्धका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय
दुई दिनमा ३१ फर्ममाथि कारबाही, दुई पसललाई जरिबाना

दुई दिनमा ३१ फर्ममाथि कारबाही, दुई पसललाई जरिबाना
फुट्यो कांग्रेस

फुट्यो कांग्रेस
टेक्सस इन्टरनेसनल कलेजको ‘आइडल’ र‘डान्सिङ स्टार’ प्रतियोगितासँगै ईसीए सम्पन्न

टेक्सस इन्टरनेसनल कलेजको ‘आइडल’ र‘डान्सिङ स्टार’ प्रतियोगितासँगै ईसीए सम्पन्न

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित