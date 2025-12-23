+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

टेक्सस इन्टरनेसनल कलेजको ‘आइडल’ र‘डान्सिङ स्टार’ प्रतियोगितासँगै ईसीए सम्पन्न

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ३० गते १८:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौंको मित्रपार्कस्थित टेक्सस इन्टरनेसनल कलेजले पुस २७ देखि ३० गतेसम्म ‘एनुअल ईसीए’ सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ।
  • कार्यक्रममा कविता, खेलकुद, नृत्य लगायत विविध विधामा कक्षा ११ देखि स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरूले सहभागिता जनाएका थिए।
  • ‘टेक्सास आइडल’ प्रतियोगितामा हबिश भट्टराई विजेता घोषित भएका छन् र ‘डान्सिङ स्टार’ तर्फ ओशिन लामा, अनुषा भुजेल र जीना विजयी भएका छन्।

३० पुस, काठमाडौं । काठमाडौंको मित्रपार्कमा अवस्थित टेक्सस इन्टरनेसनल कलेजले विद्यार्थीहरूको क्षमता विकासलाई केन्द्रमा राख्दै ‘एनुअल ईसीए’ सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ ।

उक्त कार्यक्रममा पुस २७ गतेदेखि ३० गतेसम्म विभिन्न खेलकुद, साहित्यिक तथा सृजनात्मक प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको थियो। समापन कार्यक्रमको अध्यक्षता टेक्सस इन्टरनेसनल एजुकेसन नेटवर्कका कार्यकारी अध्यक्ष भेषराज पोखरेलले गरेका थिए ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेश परीक्षा प्रमुख जयन्ती सत्याल प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित थिइन् भने प्रो. डा. गोविन्द प्रसाद आचार्य विशिष्ट शैक्षिक व्यक्तित्वका रूपमा सहभागी थिए ।

कार्यक्रममा कविता, वक्तृत्वकला, निबन्ध, क्विज, चेस, टेबल टेनिस, ब्याडमिन्टन, क्रिकेट, बास्केटबल, फुटसल, ईगेम्स, फोटोग्राफी, स्केच तथा नृत्य जस्ता विविध विधामा प्रतियोगिताहरू आयोजना गरिएका थिए।

उक्त कार्यक्रममा कक्षा ११ र १२, स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको मुख्य आकर्षणका रूपमा रहेको ‘टेक्सास आइडल’ प्रतियोगितामा हबिश भट्टराई विजेता घोषित भए ।

‘डान्सिङ स्टार’ तर्फ एकल प्रस्तुतिमा ओशिन लामा र समूहगत प्रस्तुतिमा अनुषा भुजेल तथा जीना विजयी भए ।

समापन कार्यक्रममा टेक्सस इन्टरनेसनल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक जितेन्द्र कुमार बाखु, प्रिन्सिपल श्यामसुन्दर श्रेष्ठ, सह प्रिन्सिपल युवराज बस्नेत, विभिन्न विभागीय प्रमुख, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, अभिभावक लगायतको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो ।

टेक्सस इन्टरनेसनल कलेज
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

छात्रा भलिबलको उपाधि एभरेष्टलाई

छात्रा भलिबलको उपाधि एभरेष्टलाई
गुणस्तरहीन ‘हाइजेन रुस’ म्यांगो ड्रिंक तत्काल बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन 

गुणस्तरहीन ‘हाइजेन रुस’ म्यांगो ड्रिंक तत्काल बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन 
भृकुटीमण्डपमा कार्यकर्ता भन्छन् – प्रष्ट कांग्रेस र भ्रष्ट कांग्रेस छुट्टियो

भृकुटीमण्डपमा कार्यकर्ता भन्छन् – प्रष्ट कांग्रेस र भ्रष्ट कांग्रेस छुट्टियो
विद्यार्थी भिसा नीतिमा अस्ट्रेलियाको कडाइ, नेपाल उच्च जोखिममा

विद्यार्थी भिसा नीतिमा अस्ट्रेलियाको कडाइ, नेपाल उच्च जोखिममा
सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने सहकारी महासंघकै साधारणसभाको वैधानिकतामाथि प्रश्न 

सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने सहकारी महासंघकै साधारणसभाको वैधानिकतामाथि प्रश्न 
टाटाको ‘बिग स्विच’ अफर, पुराना गाडी साटेर नयाँ अपग्रेड गर्ने अवसर

टाटाको ‘बिग स्विच’ अफर, पुराना गाडी साटेर नयाँ अपग्रेड गर्ने अवसर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित