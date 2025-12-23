+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

दुई मुद्दाका आरोपपत्र फिर्तापछि रविलाई के हुन्छ ?

पीडितहरुसँग सहमति गरेमा मिलापत्रबाट मुद्दा फिर्ता गराउने बाटो खुल्छ । त्यति गर्न नसकेर अहिलेकै अवस्था कायम रहे पनि आगामी दिनमा निर्वाचित हुँदा निलम्बित भएर बस्नुपर्दैन ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ३० गते २०:४८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले रवि लामिछानेविरुद्धका फौजदारी मुद्दाको आरोप-पत्र संशोधन गर्न सरकारी वकिलहरुलाई स्विकृति दिइन्।
  • यो निर्णयपछि पाँचवटा जिल्ला अदालतमा चलिरहेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप फिर्ता लिने बाटो खुलेको छ।
  • अभियोग फिर्ता भएपछि लामिछानेले सार्वजनिक पदमा पुग्न र सांसदको रूपमा क्रियाशील हुन कुनै बाधा नहुने भएको छ।

३० पुस, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले बुधबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अदालतमा चलेका फौजदारी मुद्दाको आरोप-पत्र संशोधन गर्न सम्बन्धित सरकारी वकिलहरुलाई स्विकृति दिइन् ।

उनको यो निर्णयपछि पाँचवटा जिल्ला अदालतमा चलिरहेका मुद्दाहरुमा जोडिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप फिर्ता लिने बाटो खुलेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले मूलत: सहकारी ठगीको आरोप-पत्र यथावत राखेर त्यसमा थपिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोप फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी हुन् ।

महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णयसँग जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले कास्की जिल्ला अदालतमा चलिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोप फिर्ता लिन बाटो खुलेको छ । जिल्ला अदालत कास्कीमा मात्रै लामिछाने र उनकी पत्नी निकिताविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलेको थियो ।

त्यसैगरी रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा चलिरहेका मुद्दाबाट संगठीत अपराधको आरोप फिर्ता लिने बाटो खुलेको छ । चितवन जिल्ला अदालतमा भने संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण दुवै मुद्दा चलेको थिएन ।

संगठित आरोप आफूमा छुट्टै कसुर होइन । तर तीन वा त्यो भन्दा बढी व्यक्ति मिलेर संगठित रुपमा अपराध गरेको भेटिएमा मूल मुद्दामा संगठित अपराधको पनि आरोप जोड्ने कानुनी व्यवस्था छ । संगठित अपराधको आरोप पुष्टि भए मूल कसुरको डेढ गुणासम्म सजाय हुन्छ ।

कुनै अपराधबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको भेटिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लाग्छ । त्यो आरोप पुष्टि भए बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना हुन्छ भने दुईदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको यो निर्णयसँगै रवि लामिछानेलाई प्रत्यक्षत: दुईवटा फाइदा हुने देखिन्छ । उनीविरुद्ध चलेको मुद्दामा अब पीडितहरुसँग मिलापत्र गर्ने बाटो खुला भएको छ, मिलापत्र हुनासाथ अदालतमा चलिरहेको मुद्दा फिर्ता हुन्छ ।

यसअघि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग पनि जोडिएकाले रवि विरुद्धको मुद्दामा मिलापत्र हुने अवस्था थिएन । सहकारी ठगीको मात्रै अभियोगमा भने मिलापत्र गर्न पाउने व्यवस्था नै छ ।

‘संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मिलापत्र गर्न मिल्दैन’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता अच्यूतमणि न्यौपाने भन्छन्, ‘ती अभियोग नजोडिँदा सहकारी सम्बन्धी कसुरका मुद्दामा मिलापत्र गर्न बाधा पर्दैन ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयबाट केहीगरी तत्काल मुद्दा फिर्ता नहुने भएपनि रवि लामिछानेलाई सार्वजनिक पदमा पुग्न बाधा पर्दैन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगका कारण उनी निर्वाचित भइहालेमा निलम्बित अवस्थामा रहनुपर्थ्यो । अब भने सांसदको पदमा पुग्न र क्रियाशील हुन कुनै बाधा पर्दैन ।

केही साताअघि उच्च अदालत बुटबलको आदेशका कारण थुनामुक्त भएका रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेको अभियोगमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोप फिर्ता हुनुपर्ने माग राखी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।

रवि लामिछाने सम्पत्ति शुद्धीकरण
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रविविरुद्धका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय

रविविरुद्धका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय
मुद्दा फिर्ता गरिदिन माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा रविको निवेदन

मुद्दा फिर्ता गरिदिन माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा रविको निवेदन
रास्वपा-उज्यालो एकता : पदीय भागबन्डा र व्यक्तित्वको टकरावले १२ दिनमै भंग

रास्वपा-उज्यालो एकता : पदीय भागबन्डा र व्यक्तित्वको टकरावले १२ दिनमै भंग
कुलमानसँगको सहमति औपचारिक प्रक्रियामा : रवि लामिछाने

कुलमानसँगको सहमति औपचारिक प्रक्रियामा : रवि लामिछाने
राजेन्द्र लिङ्देनले दिए रवि लामिछानेलाई पृथ्वी जयन्तीको निमन्त्रणा

राजेन्द्र लिङ्देनले दिए रवि लामिछानेलाई पृथ्वी जयन्तीको निमन्त्रणा
मानव अधिकार आयोगमा रवि लामिछानेको डेढ घन्टा बयान

मानव अधिकार आयोगमा रवि लामिछानेको डेढ घन्टा बयान

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित