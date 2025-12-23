मध्यरातमा कांग्रेस विशेष महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कार्यसमिति घोषणा (तस्वीरहरू)

१ माघ, काठमाडौं । आज माघे संक्रान्ति । विशेषगरी थारू समुदायले धुमधामका साथ मनाउने यो पर्व देशभर लोकप्रिय छ । संक्रान्तिको दिनै पर्खेर नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधरले नयाँ कार्यसमिति घोषणा गरेको छ ।
भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रमा उद्घोषकले नै १२ बज्नासाथ भनेकी थिइन्, ‘हामी नयाँ दिन कुरेका थियौं । त्यही भएरै केहीबेर ढिलो गरेका पनि हौं ।’
करिब सवा ११ बजेपछि हलमा पुगेका सभापति गगन थापासहितका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको नाम मेलैसँगै पढ्ने र राजनीतिक भाषण गर्ने हुँदा करिब २ घण्टा समय लाग्यो ।
यसैबीच कांग्रेस विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको छ । कांग्रेसमा संस्थापन पक्षको विमति हुँदाहुँदै आयोजना भएको विशेष महाधिवेशन र सहमतिको अन्तिम रस्साकस्सी विफल भएपछि समिति घोषणा भएको हो ।
जे भए पनि दुई महामन्त्रीले आँटेसम्मको काम आज पूरा गरेका छन् । दुवै घोषणा सभामा एक अर्काप्रति आभारी देखिए । गगनलाई विश्वले र विश्वलाई गगनले माला लगाइदिए । हलभर उपस्थितले मिनैटै पिच्छे ‘गगन दाई, हाई हाई, विश्व दाई हाई हाई’ जस्ता नारा लगाइरहे ।
नेताहरूका अनुसार, अब यो टोली आफ्नो आधिकारिकता खोज्दै निर्वाचन आयोग जाँदैछ । सभापति चुनिएलगत्तै गगनले भनेका छन्, ‘आयोग कसैको प्रभावमा नपर्ने विश्वास छ ।’
महाधिवेशनबाट सभापतिमा गगन थापा चुनिएका छन् । उपसभापतिहरू दुई जनामा विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसाल चयन भएका छन् । महामन्त्रीमा प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरे चयन भएका छन् ।
त्यस्तै, सहमहामन्त्रीतर्फ महिलातर्फ डिला संग्रौला, दलिततर्फ प्रकाश रसाइली, आदिवासीतर्फ बहादुरसिंह लामा, खसआर्यतर्फ उदय शम्शेर जबरा, मधेशीतर्फ मुक्ताकुमारी यादव, मुस्लिमतर्फ फरमुल्लाह मन्सुर, थारुतर्फ योगेन्द्र चौधरी, पिछडिएको क्षेत्रबाट कर्णबहादुर बुढा चयन भएका छन् ।
