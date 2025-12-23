+
हामी दुर्घटनामा परेका थियौं, बाहिर आयौं : कुलमान घिसिङ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १ गते १८:४९

१ माघ, काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले केहि समय दुर्घटनामा परेको पार्टी सफा र चोखिएर आउन सफल भएको बताएका छन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी (युनाईटेड जेन्जी)  बीच एकता गर्दै घिसिङले केहि समय अघि करिब १२ दिन आफुहरू दुर्घटनामा परेको भन्दै त्यसपछि चोखिएर आउन सफल भएको बताएका हुन् ।

अँध्यारोबाट बाहिर निस्किन १२ दिन लागेको र त्यो समय आफुहरुका लागि निकै कठिन भएको उनको भनाइ छ । घिसिङले पार्टी सफा भएर अब देशलाई पनि सफा गर्ने र उज्यालो बनाउने अभियानमा गम्भीर भएर लाग्ने उल्लेख गरे ।

‘केही समयका लागि दुर्घटनामा पर्‍यौं, त्यो दुर्घटनाबाट बाहिर आएका छौं,’ उनले भनेका छन् ।

उज्यालो नेपाल पार्टीले नयाँ शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै उनले अरु सबै पार्टी पूरानो भइसकेको धारणा राखे । जेनजी आन्दोलनको म्याण्डेडलाई सम्बोधन गर्नका लागि उज्यालो नेपाल पार्टी स्थापना भएको उनले बताए ।

‘हामीले नै नेपालको नयाँ शक्तिको रिप्रिजेन्टिभ गर्छौं भन्ने हाम्रो दाबी हो । यो सबै अरु पार्टी पूरानो भइसक्यो, नयाँ पार्टी नयाँ स्प्रिटमा आएको छ,’ उनले भने, ‘यही पार्टीले माग सम्बोधनमा अघि बढ्नेछ ।’

कार्यक्रममा उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष घिसिङ र राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी(युनाईटेड जेन्जी)का अध्यक्ष राजेश पोर्तेलबीच सहमतिपत्र आदानप्रदान गरिएको थियो ।

कुलमान घिसिङ
प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
