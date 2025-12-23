+
विधानविपरीत डाकिएको भेलालाई विशेष महाधिवेशन भनियो : पूर्णबहादुर खड्का

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीको विधानविपरीत विशेष महाधिवेशनको नाममा भेला गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २ गते १४:४०

२ माघ, काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीको विधानविपरीत विशेष महाधिवेशनको नाममा भेला गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी धारणा सार्वजनिक गर्नेक्रममा उनले पार्टी विधानअनुसार चल्ने बताएका हुन् ।

‘पार्टी विधानअनुसार चल्छ । राजनीतिक दलको काँधमा संविधान रक्षा गर्ने दायित्व छ । विषम परिस्थितिमा पार्टीभित्रैबाट केही व्यक्तिहरूले विशेष महाधिवेशनको नाममा पार्टी अनुशासन बाहिर गएर गतिविधि गरे,’ उनले भने, ‘ विशेष महाधिवेशनको नाममा भेला बोलाएर पार्टीको विधानविपरित निर्वाचन आयोगमा पुगेको जानकारी पायौँ । आज निर्वाचन आयोगमा आफ्ना वैधानिक कुराहरू, नेपाली कांग्रेस, विधान सबैको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएर आएका छौँ।’

उनले पार्टीको अधिवेशन तथा विशेष महाधिवेशन गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई मात्रै भएको बताए । ‘पार्टीको अधिवेशन, विशेष महाधिवेशन गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्रै छ । नेपाली कांग्रेसको विधानले कसैलाई पनि दिएको छैन । यो कुरा धारा र दफामा प्रष्ट छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयबाट मात्रै विशेष महाधिवेशन हुने व्यवस्था छ । केके विधि हुने कसरी हुने भन्ने कुरा विशेष महाधिवेशनबाट हुनुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय समितिलाई थाहै छैन ।’

उनले विशेष महाधिवेशन मागकर्ताको निवेदन दर्ताबारे थपे, ‘विशेष महाधिवेशन माग गर्नेहरूले नियमित महाधिवेशन गरियोस् नभए विशेष महाधिवेशन गरियोस् भनेर माग गरेको निवेदन दर्ता भएर बसेको छ । यही आधारमा हामीले नियमित महाधिवेशन गर्ने प्रक्रिया अघि बढायौँ । तर यो संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।’

नेपाली कांग्रेस
