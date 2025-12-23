चुनाव हुन्छ, कांग्रेसले बहुमत ल्याउँछ : पूर्णबहादुर खड्का

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२ माघ, काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले फागुन २१ मै चुनाव हुने बताएका छन् ।
पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले चुनाव हुने र पार्टीले बहुमत ल्याउने बताएका हुन् ।
‘चुनाव हुन्छ, हुन्छ । कांग्रेसले बहुमत ल्याउँछ’ उनले भने ।
कांग्रेसमा अहिले आधिकारिकताको विवाद चर्किएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको कांग्रेस र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस दुवैले निर्वाचन आयोग पुगेर आधिकारिकताको दाबी गरेका छन् ।
आजै दुवै कांग्रेसका नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेका थिए ।
