कसैलाई काखापाखा गर्दिनँ, टिकट वितरणमा प्रतिशोध राखिँदैन: गगन थापा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीमा कसैलाई काखापाखा नगरिने स्पष्ट पारेका छन्।
- निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको समूहलाई आधिकारिता दिएपछि उनले टिकट वितरणमा कसैले हारेको महसुस गर्न नपर्ने बताए।
- थापाले वैशाखमै नियमित महाधिवेशन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै पार्टीको काममा एकढिक्का भएर लाग्न आह्वान गर्नुभयो।
२ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीमा कसैलाई काखापाखा नगरिने बताएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको समूहलाई आधिकारिता दिएपछि अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै थापाले भने, ‘हामी कसैलाई काखा पाखा गर्दैनौं । कांग्रेस पार्टी भृकुटीमण्डलमा आयोजित विशेष महाधिवेशनमा नआउनेको पनि हो ।’
उनले थपे, ‘टिकट वितरणमा कसैले हारेको महसुस गर्नुपर्दैन । जित र हारको रूपमा लिएर जाने अवस्था सिर्जना हुँदैन । कसैलाई प्रतिशोध राखिंदैन ।’
सभापति थापाले यसअघि तोकिएअनुसार वैशाखमै नियमित महाधिवेशन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
उनले भने, ‘आजैदेखि एकढिक्का भएर पार्टीको काममा लागौं ।’
सभापति थापासँगको वार्ता केहीबेरमा अनलाइनखबरमा ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4