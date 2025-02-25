राष्ट्रिय लिग : अलिक श्रेष्ठको गोलमा मछिन्द्रको विजयी सुरुवात

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२ माघ, काठमाडौं । अलिक श्रेष्ठले गरेको एक मात्र निर्णायक गोल मद्दतमा मछिन्द्र फुटबल क्लबले राष्ट्रिय लिग फुटबलमा विजयी सुरुवात गरेको छ ।
दशरथ रंगशाला, त्रिपुरेश्वरमा शुक्रबार भएको एक मात्र खेलमा मछिन्द्रले न्युरोड टिम (एनआरटी) लाई १-० ले पराजित गरेको हो ।
पहिलो हाफको खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएपनि मछिन्द्रका लागि अलिक श्रेष्ठले दोस्रो हाफको ६३औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए ।
त्यही अग्रता कायम राख्दै मछिन्द्रले सुरुवाती ३ अंक जोडेको हो । एनआरटीले पनि खेलमा फर्कने अवसर पाएपनि फिनिसिङ चुस्त रहन सकेन ।
राष्ट्रिय लिगमा शनिबार ३ खेल हुनेछ । पहिलो खेल मध्यान्न १२ बजे चित्लाङ एफसी र नव जनजागृति युवा क्लबबीच एन्फा कम्प्लेक्समा हुनेछ ।
यस्तै दोस्रो खेल त्रिभुवन आर्मी क्लब र मनाङ रम्स्याङ्दी बीच दिउँसो २ बजे दशरथ रंगशालमा हुनेछ । यसैगरी तेस्रो खेल प्लानिङ ब्वाइज युनाइटेड र नेपाल पुलिस क्लबबीच साँझ साढे ६ बजे दशरथ रंगशालामै हुनेछ ।
तस्वीरहरू : विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर
