साफ फुटसल च्याम्पियनसिप : नेपालले श्रीलंकालाई हरायो

- थाइल्यान्डको बैंककमा जारी साफ फुटसल च्याम्पियनसिपमा नेपालले श्रीलंकालाई २–१ ले हराउँदै पुरुषतर्फ विजयी सुरुवात गरेको छ।
- सरोज तामाङले दुई गोल गर्दै नेपाललाई जित दिलाएका थिए भने मोहमेद साजनले श्रीलंकाका लागि अग्रता गोल गरेका थिए।
- नेपाली पुरुष राष्ट्रिय फुटसल टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय फुटसलमा ७ वर्षपछि पहिलो पटक जित हात पारेको हो।
२ माघ, काठमाडौं । थाइल्यान्डको बैंककमा भईरहेको साफ फुटसल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत पुरुषतर्फ नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ ।
सरोज तामाङको दुई गोलमा शुक्रबार भएको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले श्रीलंकालाई २–१ ले हराएको हो ।
खेलको १०औं मिनेटमा मोहमेद साजनले गोल गर्दै श्रीलंकालाई अग्रता दिलाएका थिए । तर नेपालल पाँच मिनेटपछि नै बराबरी गोल फर्कायो । सरोज तामाङले बराबरी गोल गरेका थिए ।
त्यसपछि सरोजले दोस्रो हाफमा निर्णायक गोल गर्दै नेपाललाई जित दिलाए ।
नेपाली पुरुष राष्ट्रिय टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय फुटसलमा ७ वर्षपछि पहिलो जित हात पारेको छ ।
नेपाली पुरुष फुटसल टिमले पछिल्लो पटक सन् २०१८ मा पाकिस्तानलाई २–१ ले हराएको थियो ।
