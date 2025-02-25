+
बार्सिलोना कोपा डेल रे को क्वाटरफाइनलमा

२०८२ माघ २ गते ७:५०

बार्सिलोना कोपा डेल रे को क्वाटरफाइनलमा

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बार्सिलोना स्पानिस कोपा डेल रे फुटबलको क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ।
  • बार्सिलोना रेसिङ सान्टानडारालाई २-० ले पराजित गरेको हो।
  • फेरान टोरेस र लामिन यामलले दोस्रो हाफमा गोल गरेका थिए।

२ माघ, काठमाडौं । फेरान टोरेस र लामिन यामलले दोस्रो हाफमा गरेको गोलमा बार्सिलोना स्पानिस कोपा डेल रे फुटबलको क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।

गएराती भएको खेलमा रेसिङ सान्टानडारालाई २-० ले पराजित गर्दै बार्सिलोनाले अन्तिम आठमा स्थान बनाएको हो ।

सान्टानडरको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा पहिलो हाफमा गोल गर्न नसकेपनि बार्सिलोनाले दोस्रो हाफमा दुई गोल गरेको हो ।

फेरान टोरेसले फर्मिन लोपेजको पासमा ६८औं मिनेटमा गोल गर्दै बार्सिलोनालाई अग्रता दिलाएका थिए भने यामलले दोस्रो हाफमा इन्जुरी टाइममा गोल गर्दै जित निश्चित गरेका थिए ।

रियल मड्रिड अल्बासेटेसँग पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको अवस्थामा बार्सिलोना अब उपाधिको प्रबल दाबेदारको रुपमा रहेको छ ।

यस्तै अर्को खेलमा बुर्गोसलाई २-० ले नै पराजित गर्दै भ्यालेन्सियाले पनि क्वाटरफाइनलमा स्थान बनाएको छ ।

बार्सिलोनासहित ला लिगाका ७ क्लब र दोस्रो श्रेणी अर्थात सेगुन्डा डिभिजनबाट अल्बासेटे गरी ८ टिमले क्वाटरफाइनलमा स्थान पक्का गरिसकेका छन् ।

अब जनवरी १९ मा क्वाटरफाइनल ड्र हुनेछ । क्वाटरफाइनलका खेलहरु फेब्रुअरी ३-५ मा हुनेछ ।

तस्बीर : एफसी बार्सिलोना

कोपा डेल रे बार्सिलोना
