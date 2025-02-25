+
स्वच्छतामा जोड दिँदै 'क्रिकेट फर वास' कार्यक्रम सुरु

अनलाइनखबर

अनलाइनखबर

स्वच्छतामा जोड दिँदै 'क्रिकेट फर वास' कार्यक्रम सुरु

  • मधेश प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी जनचेतना प्रवाह गर्न क्रिकेट फर वास कार्यक्रम सुरु गरिएको छ ।
  • कार्यक्रममा खेलकुद मन्त्री बसन्त कुमार कुशवाहा र क्यान सचिव पारस खड्काले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए ।
  • सबल नेपाल र मधेश प्रदेश क्रिकेट संघबीच ५ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्झौता गरी क्रिकेटमार्फत किशोरीहरूको सामाजिक सक्रियता बढाउने योजना बनाइएको छ ।

१ माघ, काठमाडौं । खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी जनचेतना प्रवाह गर्ने उद्देश्यले मधेश प्रदेशमा क्रिकेट फर वास कार्यक्रमको उद्घाटन गरिएको छ ।

मधेश प्रदेश खेलकुद परिषद्, जनकपुरधामको कभर्डहलमा बुधबार भएको कार्यक्रममा खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका मन्त्री बसन्त कुमार कुशवाहा र नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का सचिव तथा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्का र मधेश प्रदेश क्रिकेट संघका अध्यक्ष सुनिल महासेठ संयुक्त रूपमा कार्यक्रम उद्घाटन गरेका हुन् ।

वेल्थङ्गरहिल्फे र सबल नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित ‘तराई–मधेश क्षेत्रमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना’ अन्तर्गत महिनाव्यापी स्वास्थ्य, सामुदायिक तथा व्यक्तिगत सरसफाइ सचेतना प्रवर्द्धनका लागि क्रिकेट खेलको माध्यमबाट किशोरीहरूको सहभागिता र सामाजिक सक्रियता बढाउने उद्देश्यले तयार गरिएको क्रिकेट प्लस वास खेल मार्गदर्शन पुस्तिका समेत सोही कार्यक्रममा लोकार्पण गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै क्यान सचिव पारस खड्काले कोभिड–१९ महामारीको समयमा स्वास्थ्य र सरसफाइप्रति हामी जति सचेत थियौँ, अहिले त्यसलाई क्रिकेटको माध्यमबाट अझ प्रभावकारी रूपमा जोडिएको उल्लेख गरे । यस पहलले विशेषगरी महिला क्रिकेट र नयाँ खेलाडीहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने अवसर प्रदान गरेको भन्दै उनले कार्यक्रम सफलताको शुभकामना व्यक्त गरे ।

मधेश प्रदेशका खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री बसन्त कुमार कुशवाहाले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता अभियानमा क्रिकेट खेलमार्फत युवाको सहभागिता प्रवर्द्धन गर्नु सन्देशमूलक र प्रभावकारी रहेको बताए । साथै आगामी दिनमा नेपाल क्रिकेट संघ मातहत प्रदेश तथा जिल्ला संघहरूसँग समन्वय गरी यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गरिने जानकारी दिए ।

प्रदेशस्तरीय उद्घाटनसँगै सिरहा जिल्लाको कर्जन्हा नगरपालिकास्थित फूलकुमारी महतो माध्यमिक विद्यालय, बन्दीपुरमा पनि कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो ।

सो अवसरमा मार्गदर्शन पुस्तिकाको आधारमा किशोरीहरूसँग प्रदर्शनी अभ्यास खेल खेल्दै कार्यक्रमको उद्घाटन गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा सबल नेपालले मधेश प्रदेश क्रिकेट संघसँग ५ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्झौता समेत गरेको छ ।

सम्झौतापत्रमा सबल नेपालका कार्यकारी निर्देशक दीपक कुमार झा र मधेश प्रदेश क्रिकेट संघका अध्यक्ष सुनील महासेठले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौताअनुसार क्रिकेट फर वास कार्यक्रम प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ ।

कर्जन्हा नगरपालिकाका मेयर भोला प्रसाद पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा क्यान सदस्य एवं एनपीएल गभर्निङ काउन्सिल सदस्य सुदीप शर्मा, क्यान सदस्य तथा मधेश प्रदेश क्रिकेट संघका सचिव आयुष श्रेष्ठ, मधेश प्रदेश क्रिकेट संघका अध्यक्ष सुनिल महासेठ, धनुषा क्रिकेट संघका अध्यक्ष शोभाकान्त पाण्डे, पर्सा जिल्ला क्रिकेट संघका अध्यक्ष मनिष सिंह, क्यानको राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका छनोटकर्ता सदस्य मुर्तुजा हवारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

क्रिकेटको माध्यमबाट मधेशका किशोरीहरूले सामाजिक सचेतनामा योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रमुख अतिथि पारस खड्काले यस अभियानले भविष्यमा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका लागि सक्षम खेलाडी उत्पादन गर्ने सम्भावना बढाउने बताए ।

कार्यक्रममा मधेश प्रदेश क्रिकेट संघका अध्यक्ष सुनील महतोले यस कार्यक्रमले विशेषगरी महिला क्रिकेट प्रवर्द्धनका लागि प्रदेशस्तरीय गतिविधिहरू समेटिएको उल्लेख गर्दै मधेश प्रदेशमा महिला क्रिकेट खेलाडी उत्पादनमा थप टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

क्रिकेटलाई सरसफाइसँग जोडेर यसको विकासका लागि गरिएको यस पहलका लागि सबै सहयोगीप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै क्यान सचिव पारस खड्काले कार्यक्रममा सहभागी किशोरीहरू भविष्यमा नेपाली राष्ट्रिय टोलीसम्म पुग्न सक्ने आत्मविश्वास बढेको बताए ।

स्थानीय स्तरमै उपस्थिति जनाई युवा खेलाडीहरूलाई उत्साह प्रदान गरेकोप्रति सहभागी किशोरी तथा खेलाडीहरूले खुसी र उत्साह व्यक्त गरेका सबल नेपालका कार्यकारी निर्देशक दीपक कुमार झाले बताए ।

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

अनलाइनखबर
