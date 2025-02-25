राष्ट्रिय लिग : जावलाखेललाई स्तब्ध पार्दै लालिगुराँसको विजयी सुरुवात

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कास्कीको लालिगुराँस एसोसिएसनले ए डिभिजन क्लब जावलाखेल युथ क्लबलाई हराउँदै राष्ट्रिय लिगमा विजयी सुरुवात गरेको छ ।
- राज भुषालले खेलको दोस्रो मिनेटमै गोल गर्दै लालिगुराँसलाई अग्रता दिलाएका थिए ।
- सातदोबाटो युथ क्लब र संकटा क्लबले गोलरहित बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका थिए ।
१ माघ, काठमाडौं । कास्कीको लालिगुराँस एसोसिएसनले जावलाखेल युथ क्लबलाई स्तब्ध पार्दै राष्ट्रिय लिगमा विजयी सुरुवात गरेको छ ।
पहिलो पटक राष्ट्रिय लिगमा सहभागि भएको लालिगुराँसले बिहीबार एन्फा कम्प्लेक्स मैदानमा भएको खेलमा ए डिभिजन क्लब जावलाखेललाई १-० ले पराजित गरेको हो ।
लालिगुरासँसका लागि राज भुषालले निर्णायक गोल गरेका थिए । उनले खेलको दोस्रो मिनेटमै गोल गर्दै लालिगुराँसला२ अग्रता दिलाएका थिए । त्यही गोल नै ३ अंक दिलाउन निर्णायक बन्यो ।
एन्फा प्रेसिडेन्ट लिगमा च्याम्पियन बन्दै लालिगुराँस राष्ट्रिय लिगका लागि छनोट भएको हो ।
लालिगुराँसले पहिलो खेलबाटै ३ अंक जोडेर राष्ट्रिय लिगमा सानदार सुरुवात गरेको छ । लालिगुराँसका लक्षु थापा खेलको प्लेअर अफ दि म्याच घोषित भए ।
बिहीबारै भएको पहिलो खेलमा सातदोबाटो युथ क्लब र संकटा क्लबले गोलरहित बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका थिए ।
प्रतिक्रिया 4