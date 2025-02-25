कुशल भुर्तेलसँग ‘मिट एण्ड ग्रीट’ कार्यक्रम हुने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२ माघ, काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका ओपनर कुशल भुर्तेलसँग केटीएम कन्सल्टिङ ग्रुपले ‘मिट एन्ड ग्रिट’ कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ ।
केटीएम कन्सल्टिङ ग्रुपको ब्रान्ड एम्बेसडरसमेत रहेका भुर्तेल टी-२० विश्वकप खेल्न जानुअघि माघ ३ गते ‘मिट एन्ड ग्रिट’ कार्यक्रममा सहभागी हुने भएका हुन् ।
उक्त कार्यक्रम काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित कन्सल्टेन्सीको कार्यालयमा आयोजना हुने केटीएम कन्सल्टिङ ग्रुपले जनाएको छ ।
विद्यार्थी, अभिभावक तथा क्रिकेटप्रेमी फ्यानहरूलाई भेटघाट गर्ने अवसरको रुपमा उक्त कार्यक्रम गर्न लागिएको आयोजकले जनाएको छ ।
विद्यार्थीहरुले क्रिकेट र खेलकुदको बारेमा जानकारी पाउने आयोजकको विश्वास छ ।
पूर्ण रूपमा निःशुल्क रहेको उक्त कार्यक्रममा फ्यानहरूलाई लक्षित गरी आकर्षक उपहारको व्यवस्था गरिएको छ । सहभागीमध्ये २० जना भाग्यशाली विजेताको नाम कार्यक्रमकै दिन घोषणा गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुन लागेका खेलाडीलाई मनोबल बढाउनुका साथै विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई प्रेरित गर्नु रहेको केटीएम कन्सल्टिङ ग्रुपले जनाएको छ ।
