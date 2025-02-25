News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपालले आईसीसी महिला टी-२० विश्वकप ग्लोबल छनोटअघिको अन्तिम वार्म अप खेलमा अमेरिकासँग ६ विकेटले पराजित भएको छ।
- नेपालले दिएको १३७ रनको लक्ष्य अमेरिकाले १९.१ ओभरमा ४ विकेट गुमाएर पूरा गरेको छ।
- नेपालले समूह चरणमा थाइल्याण्ड, नेदरल्याण्ड्स, स्कटल्याण्ड र जिम्बाबेको सामना गर्ने छ।
२ माघ, काठमाडौं । आईसीसी महिला टी-२० विश्वकप ग्लोबल छनोटअघिको अन्तिम वार्म अप खेलमा नेपाल अमेरिकासँग पराजित भएको छ । नेपाललाई अमेरिकाले ६ विकेटले हराएको हो ।
नेपालले दिएको १३७ रनको लक्ष्य अमेरिकाले १९.१ ओभरमा ४ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो । अमेरिकाका लागि चेतना रेड्डीले अविजित ५६ रन बनाइन् ।
नेपालका लागि रुबिना क्षेत्री, रिया शर्मा र सोमु विष्टले १-१ विकेट लिए ।
त्यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १३६ रन बनाएको हो ।
नेपालका लागि ओपनर बिन्दु रावलले सर्वाधिक २७ रन बनाइन् । सम्झना खड्काले २४, कविता जोशीले २०, रोमा थापाले १९ तथा पूजा महतोले १७ रन बनाइन् ।
नेपाल यसअघि पहिलो वार्म अप खेलमा आयरल्यान्डसँग पराजित भएको थियो ।
अब आइतबारदेखि मुख्य प्रतियोगिता सुरु हुँदै छ । नेपालले समूह चरणमा थाइल्याण्ड, नेदरल्याण्ड्स, स्कटल्याण्ड र जिम्बाबेको सामना गर्ने छ ।
प्रतिक्रिया 4