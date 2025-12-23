+
कांग्रेस–एमाले कमजोर बनाउन प्रधानमन्त्रीसहित अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति लागे, हामी हेर्दैछौं : बस्नेत

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ३ गते १८:१४

३ माघ, काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का सचिव महेश बस्नेतले नेपाली काँग्रेसको विभाजनमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की आफैं संलग्न रहेको आरोप लगाएका छन् ।

शनिबार पार्टी मुख्यालय च्यासलमा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा सचिव बस्नेतले निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिएर कानून विपरीत काम गरेको जिकिर पनि गरे ।

त्यसलाई काँग्रेस र एमालेमाथिको प्रहारको रुपमा आफनो पार्टीले लिएको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री कार्की र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले कांग्रेसलाई विभाजन गरेर रवि लामिछाने जस्तालाई बलियो बनाउने कुकर्म गरिरहेको समेत उनको आरोप छ ।

‘जुन ढंगले सेटिङको आधारमा एक घण्टाको अन्तरालमा निर्वाचन आयोगले जे निर्णय गर्‍यो । त्यो बेठिक गर्‍यो भन्ने शेरबहादुर देउवाजीहरुले जे भन्नुभएको छ । त्यो कुरामा हाम्रो पनि समर्थन छ । र कांग्रेसको विभाजन भनेको लोकतन्त्र माथिको प्रहार हो,’ बस्नेतले भनेका छन्, ‘कांग्रेस र एमाले जस्तो शक्तिलाई कमजोर बनाउने र रवि लामिछाने जस्ता बलियो बनाउने कुरामा सुशीला कार्की लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू जुन ढंगले लागेका छन् । यो निकै गम्भिर विषय हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । यसलाई हामीले धेरै गम्भिरताका साथ हेरेका छौँ ।’

महेश बस्नेत
प्रतिक्रिया

