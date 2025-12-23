कांग्रेसको आधिकारिकता गगन नेतृत्वले पाएपछि महेश बस्नेत- वैदेशिक हस्तक्षेपको नाङ्गो नाच

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२ माघ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता गगन थापा नेतृत्वले पाउनुलाई विदेशी हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत बस्नेतले लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नाङ्गो प्रहार भएको बताएका हुन् ।
‘नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विभाजित गगन थापा पक्षलाई निर्वाचन आयोगले दिनु लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथिको नाङ्गो प्रहार हो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकायमै वैदेशिक हस्तक्षेपको नाङ्गो नाच देखिनु अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण र चिन्ताजनक विषय हो ।’
उनले अहिलेको परिस्थितिमा लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका पक्षधरहरू एक जुट हुन पनि आग्रह गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘यस्तो परिस्थितिमा लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियताका पक्षधर सम्पूर्ण शक्तिहरू एकजुट भई वैकल्पिक/पर्यायी आन्दोलनमा उत्रिनु अपरिहार्य भएको छ ।’
