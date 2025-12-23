+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

केपी ओलीको प्रश्न- एमालेमा जस्तो डेमोक्रेसी अन्यत्र कहीं छ ?

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको पार्टीमा प्रजातन्त्रको असली अभ्यास हुने गरेको बताएका छ

1Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २ गते १६:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको पार्टीमा प्रजातन्त्रको असली अभ्यास हुने दाबी गर्नुभएको छ।
  • ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक तीन घण्टामा सकिने र महाधिवेशन मिति झ्याप्प तोकिने बताउनुभएको छ।
  • उनले महाधिवेशनमा कुनै रोकतोक नहुँदा जसलाई जुन पदमा उठ्न मन लाग्छ उठ्न पाएको र भोटले निर्णय हुने उल्लेख गर्नुभएको छ।

२ माघ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको पार्टीमा प्रजातन्त्रको असली अभ्यास हुने गरेको बताएका छन् ।

काठमाडौंमा भएको एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

‘हाम्रो जति डेमोक्रेटिक पार्टी … अरुको देख्नुभएन ? केन्द्रीय कमिटीको बैठक डेढ महिना चल्दा हामी तीन घण्टामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकेर हामी काममा लाग्छौं । अरुलाई महाधिवेशन कहिले गर्ने भनेर मिति तोक्न डेढ महिना लाग्छ, तैपनि तोकिँदैन । हामी त झ्याप्प मिती तोक्छौं, ड्याम्म गर्छौं ।’ एमाले अध्यक्ष ओलीले भने ।

पार्टीको महाधिवेशनमा जसलाई जुन पदमा उठ्न चाहे पनि उम्मेदवार हुन पाएको उनले बताए ।

‘कुनै रोकतोक छैन, जसलाई उठ्न मन लागेको छ उठेको छ । भोट दिए भने जितेको छ, भोट दिएनन भने आइया ! स्वभाविक कुरा हो’ ओलीले भने, ‘हाम्रोमा जस्तो डेमोक्रेसी अन्त कहीँ छ ? डेमोक्रेसीको निर्वाध प्रयोग हाम्रो पार्टीमा छ । यो पार्टीसँग अरु पार्टीको तुलनै हुँदैन ।’

केपी शर्मा ओली नेकपा एमाले
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस विभाजनमा ओलीको प्रश्न- कसले गराइरहेछ यो काम ?

कांग्रेस विभाजनमा ओलीको प्रश्न- कसले गराइरहेछ यो काम ?
ठग र लुसिफरहरूले युवालाई देशविरुद्ध उकास्दै छन् : ओली

ठग र लुसिफरहरूले युवालाई देशविरुद्ध उकास्दै छन् : ओली
मुलुक र एमालेविरुद्ध प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र भइरहेको छ : केपी शर्मा ओली

मुलुक र एमालेविरुद्ध प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र भइरहेको छ : केपी शर्मा ओली
एमाले नेताको ज्यान जोखिममा छ : केपी ओली

एमाले नेताको ज्यान जोखिममा छ : केपी ओली
‘एकत्रित हुन खोजिरहेका पपुलिष्ट र पथभ्रष्ट तत्वहरूबाट जनतालाई भ्रममुक्त गर्नुपर्छ’ (पूर्णपाठ)

‘एकत्रित हुन खोजिरहेका पपुलिष्ट र पथभ्रष्ट तत्वहरूबाट जनतालाई भ्रममुक्त गर्नुपर्छ’ (पूर्णपाठ)
भेनेजुएलामाथि अमेरिकी हस्तक्षेप अन्तर्राष्ट्रिय न्याय विपरीत : ओली

भेनेजुएलामाथि अमेरिकी हस्तक्षेप अन्तर्राष्ट्रिय न्याय विपरीत : ओली

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित