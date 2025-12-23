+
मुलुक र एमालेविरुद्ध प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र भइरहेको छ : केपी शर्मा ओली

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १ गते १७:३०

  • नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश र पार्टीविरुद्ध प्रतिक्रियावादीहरूले षड्यन्त्र गरिरहेको बताएका छन्।
  • ओलीले ४२ औं पिस्कर सहिद स्मृति दिवसमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनादेखि नै षड्यन्त्र भइरहेको खुलाएका छन्।
  • उनले भने, 'हामी देशविरुद्ध र हाम्राविरुद्ध भइरहेका कुनै पनि षड्यन्त्र सफल हुन दिने छैनौं।'

१ माघ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश र आफ्नो पार्टीविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन् ।

त्यस्तो षड्यन्त्र प्रतिक्रियावादीहरूले गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

४२ औं पिस्कर सहिद स्मृति दिवसको अवसरमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनादेखि नै सुरु भएको षड्यन्त्र अहिले पनि चलिरहेको बताए ।

‘प्रतिक्रियावादीहरूले विगतदेखि नै षड्यन्त्र गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘हामी भन्न चाहन्छौं, हामी प्रतिक्रियावादी शक्तिका दया, माया र कृपाले यहाँ आएका होइनौं । संघर्ष गरेर यहाँ आएका हौं । संघर्ष गरेरै टिकेका हौं ।’

अध्यक्ष ओलीले प्रतिक्रियावादीका षड्यन्त्र सफल हुन नदिने जिकिर गरे । नेकपा एमाले पार्टी रहँदासम्म त्यस्तो षड्यन्त्र सफल नहुने उनको भनाइ छ ।

‘हामी देशविरुद्ध र हाम्राविरुद्ध भइरहेका कुनै पनि षड्यन्त्र सफल हुन दिने छैनौं । नेपाल हार्दैन । हार्न दिइने छैन । किनभने, यहाँ नेकपा एमाले छ,’ उनले भने ।

केपी शर्मा ओली पिस्कर काण्ड पिस्कर सहिद स्मृति दिवस
