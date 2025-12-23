+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कांग्रेस विभाजनमा ओलीको प्रश्न- कसले गराइरहेछ यो काम ?

‘विशेष महाधिवेशन किन भनेको ? नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशन नगरेर विशेष महाधिवेशन किन भनेको ? ४, ५ वर्ष कार्यकाल सकिएर महाधिवेशनको मिति तोकिएको थियो । कसले बोलाउने भन्ने पनि त थिति होला नि ?’ उनले प्रश्न गरे ।

1Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २ गते १७:००

२ माघ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस विभाजनमा पुग्नु मुलुकको लोकतन्त्रको लागि चिन्ताको विषय भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित पार्टीको राजधानी प्रदेश कमिटी घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले विशेष महाधिवेशन भनेर पार्टीको विधानलाई लत्याएर सडकबाट बहुमत पुर्‍याउने कुराले मुलुकमा लोकतन्त्र र सिंगो समाजलाई नै अराजकतातर्फ डोहोर्‍याउने प्रपञ्च रचिएको जिकिर समेत गरे ।

‘विशेष महाधिवेशन किन भनेको ? नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशन नगरेर विशेष महाधिवेशन किन भनेको ? ४, ५ वर्ष कार्यकाल सकिएर महाधिवेशनको मिति तोकिएको थियो । कसले बोलाउने भन्ने पनि त थिति होला नि ?’ उनले प्रश्न गरे ।

ओलीले अगाडि थपे, ‘बैठक कसले बोलाउँछ, महाधिवेशन कसले बोलाउँछ ? थिति होला नि ? बहुमत, अल्पमतको टुंगो गर्ने पनि त थिति होला नि ? कसैले सडकमा बहुमत पुर्‍याए भनेर भनेको भरमा बहुमत पुग्यो कि पुगेन ?’

ओलीले शान्ति, सुशासन र मुलुकको लोकतन्त्रका लागि सानातिना असन्तुष्टिलाई थाँती राखेर एकताबद्ध भएर अघि बढ्न पार्टी पंक्तिलाई समेत सचेत गराए ।

‘नेपाली कांग्रेस विभाजनको स्थितिमा पुग्नु दुःखद कुरा हो नेपालको डेमोक्रेसीका लागि । नेपाली कांग्रेसका नेताहरू जानीबुझी यो सब काम किन गरिरहेका छन ? म आश्चर्य चकित भएको छु,’ उनले भने, ‘हामी चिन्तित छौं ।’

कांग्रेस विशेष महाधिवेशनविरुद्ध तर्क गरेका ओलीले संविधान मिचिएको बेला कांग्रेस आपसी लडाइँमा अल्मलिएको टिप्पणी गरे । ‘नेपाली कांग्रेस यस्तो बेलामा जतिबेला डेमोक्रेसी कुल्चिएको छ, मिचिएको छ । प्रणाली घायल बनाइएको छ । संविधान मिचिएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो बेलामा यसका निम्ति लडनुपर्ने नेपाली कांग्रेस अनावश्यक आपसी लडाई गरेर पार्टी फुटने, फुटाउने स्थितिमा पुगेको छ ।’

उनले प्रश्न गरे, ‘नेपाली कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ताहरूलाई चिन्ता हुनुपर्ने विषय होइन यो ? कसले गराउँदै छ यी काम ? किन हुँदैछन यस्ता कुरा ?’

कांग्रेसको विभाजन देखाउँदै उनले एमाले पंक्तिलाई भने, ‘कुनै सानातिना असन्तुष्टि मनमा छन् भने छोडिदिनुस् । अहिले असन्तुष्टि संकलन गरेर, चाङ लगाएर हिँडने बेला होइन, अहिले देश र लोकतन्त्रका लागि लड्ने बेला हो ।’

ओलीले थपे, ‘यतिबेला हामीले सानातिना कुरा मनराखेर चित्त बुखाएर असन्तुष्ट भएर होइन, दिल खोलेर हामी देशका लागि लड्ने, जनताका लागि लड्ने, लोकतन्त्रका लागि लड्ने, शान्ति, सुशासन र विकासका लागि लड्ने पार्टी सबै कुरा छोडेर यसका निम्ति लड्दछौं ।’

लोकतन्त्रको हुर्मत लिइएको भन्दै यस्तोमा बौद्धिक जगतले पनि उपयुक्त भूमिका खेल्न नसकेको ओलीले टिप्पणी गरे । उनले प्रश्न गरे, ‘के लोकतन्त्र हामीलाई मात्रै चाहिएको छ ?’

केपी शर्मा ओली नेकपा एमाले
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

केपी ओलीको प्रश्न- एमालेमा जस्तो डेमोक्रेसी अन्यत्र कहीं छ ?

केपी ओलीको प्रश्न- एमालेमा जस्तो डेमोक्रेसी अन्यत्र कहीं छ ?
ठग र लुसिफरहरूले युवालाई देशविरुद्ध उकास्दै छन् : ओली

ठग र लुसिफरहरूले युवालाई देशविरुद्ध उकास्दै छन् : ओली
मुलुक र एमालेविरुद्ध प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र भइरहेको छ : केपी शर्मा ओली

मुलुक र एमालेविरुद्ध प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र भइरहेको छ : केपी शर्मा ओली
एमाले नेताको ज्यान जोखिममा छ : केपी ओली

एमाले नेताको ज्यान जोखिममा छ : केपी ओली
‘एकत्रित हुन खोजिरहेका पपुलिष्ट र पथभ्रष्ट तत्वहरूबाट जनतालाई भ्रममुक्त गर्नुपर्छ’ (पूर्णपाठ)

‘एकत्रित हुन खोजिरहेका पपुलिष्ट र पथभ्रष्ट तत्वहरूबाट जनतालाई भ्रममुक्त गर्नुपर्छ’ (पूर्णपाठ)
भेनेजुएलामाथि अमेरिकी हस्तक्षेप अन्तर्राष्ट्रिय न्याय विपरीत : ओली

भेनेजुएलामाथि अमेरिकी हस्तक्षेप अन्तर्राष्ट्रिय न्याय विपरीत : ओली

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित