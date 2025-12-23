सिन्धुपाल्चोक–२ मा नेकपा उम्मेदवार बने दुलाल

४ माघ, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर २ मा युवराज दुलाल (शरद)लाई प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको उम्मेद्वार बनाएको छ । संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार दुलालाई टिकट दिएका हुन् ।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन २१ फागुनमा हुँदैछ । यही माघ ६ गते मनोनयन दर्ताको कार्यतालिका छ ।
चौतारा साँगाचोकगढी स्थायी घर भएका दुलाल बागमती प्रदेशसभा सदस्य समेत हुन् । उनी सोही क्षेत्रबाट २ पटक प्रदेशसभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएका थिए ।
२०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक २ (क) बाट प्रतिस्पर्धा गरेका उनले जित निकालेका थिए । दुई कार्यकालको प्रदेशसभाको ८ वर्षे अवधिमा उनी अधिकांश समय सरकारमा रहेर काम गरेका थिए ।
२०७४ देखि २०७७ सम्म बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र २०७९ देखि २०८१ सम्म भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेर उनले काम गरे ।
यो क्षेत्रमा अघिल्लो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका मोहन बस्नेत प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका थिए । क्षेत्र नम्बर १ का बस्नेतले तत्कालीन माओवादीसँगको सहयोगमा चुनाव जितेका थिए ।
बस्नेतलाई नयाँ निर्वाचन क्षेत्रमा ल्याएर जिताएको र उनले विकासका काममा सक्रिय बन्न नसकेको भन्दै उनको आलोचना समेत भएको थियो ।
यो क्षेत्रमा एमालेले भने शेर बहादुर तामाङलाई उम्मेदवार बनाएको छ । तामाङ यसअघि बस्नेतसँगै हारेका थिए ।
सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर १ मा भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले माधव प्रसाद सापकोटा (सुवोध)लाई टिकट दिएको छ । सापकोटा जेनजी आन्दोलनपछि विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन् ।
