कांग्रेस धादिङका सभापति अधिकारी विशेषबाट निर्वाचित नेतृत्वतिर खुले

अनलाइनखबर
२०८२ माघ ४ गते १०:०५

४ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला निकट धादिङका सभापति एवं पूर्वमन्त्री रामनाथ अधिकारी विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वप्रति खुलेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय शक्ति भएका उल्लेख गर्दै अधिकारीले जनभावनाबमोजिम विधिसम्मत र समयानुकूल रूपान्तरण हुनु देश र जनताको हितमा समर्पित गर्नु रहेको बताएका छन् ।

विशेष महाधिवेशनबाट आएको नयाँ नेतृत्वलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै अधिकारीले परिपक्व परिणाम निकाल्ने अपेक्षा गरे ।

अधिकारीले जिल्लाका नेता कार्यकर्तालाई फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा केन्द्रित हुन अपील गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस रामनाथ अधिकारी
प्रतिक्रिया
