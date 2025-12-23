वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई होटल फरेस्ट इनको आईपीओ खुल्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- होटल फरेस्ट इनले ४० करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ सर्वसाधारण समूहमा निष्कासन गर्न लागेको छ।
- आईपीओमा १० प्रतिशत सेयर वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई छुट्याइएको छ।
- आवेदन माघ ८ गतेदेखि १८ गतेसम्म मेरोसेयरमार्फत दिन सकिनेछ।
४ माघ, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई होटल फरेस्ट इनको आईपीओ आइतबारदेखि खुलेको छ ।
कम्पनीले जारी पूँजी २ अर्ब रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् ४० करोड रुपैयाँको आईपीओ सर्वसाधारण समूहमा निष्कासन गर्न लागेको हो । जसमध्येको १० प्रतिशत अर्थात् ४ लाख कित्ता सेयर अंकित मूल्य १ सयका दरले वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई छुट्याइएको छ ।
आईपीओमा न्यूनतम १० तथा अधिकतम २ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । बिक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एसिया क्यापिटल रहेको छ । अनलाइन प्रणाली मेरोसेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
छिटोमा माघ ८ गतेसम्म र ढिलोमा १८ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ९०।६५ रुपैयाँ छ । त्यस्तै प्रतिसेयर आम्दानी १६।८६ रुपैयाँ ऋणात्मक छ ।
